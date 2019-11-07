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      Рейдертсво и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве

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      Игорь Сало - покушение и подрыв авто 6 ноября 2019: что о нем известно
      В Киеве подорвали российско-украинского бизнесмена Игоря Сало: что о нем известно / Соцсети

      По информации СМИ в результате подрыва автомобиля, произошедшего вечером 6 ноября на Житомирской трассе в Киеве, пострадал столичный бизнесмен Игорь Сало, зато его охранник погиб. Известно, что Сало – российско-украинский бизнесмен и является директором крупной фармацевтической компании. Подробнее об Игоре Сало – читайте дальше.

      Кто такой Игорь Сало

      Предпринимателя связывают с харьковской фармакологической группой "Здоровье", куда входили три завода в Харькове ("Здоровье", "Здоровье народа", "Опытный завод Государственного научного центра лекарственных средств") и завод в Киеве "Фармекс ". Также есть информация о его связи с аграрным сектором Украины. Сначала он занимался строительным бизнесом.

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      Сало, покушение, подрыв, Киев, Житомирская трасса, Литовченко
      Игорь Сало и Влада Литовченко

      Родился Сало в небольшом селе Балаклея Харьковской области. Окончил Харьковский фармацевтический институт. Службу в армии проходил в Восточной Германии, а оказал содействие в этом его дядя. Начинал свою бизнес-карьеру Игорь Сало в России (фармацевтический бизнес и энергетика), в частности в Москве, поэтому СМИ его называют московским бизнесменом. Однако, не получив существенных успехов в российской столице, через некоторое время он все же вернулся на родину, пишет "Обозреватель" .

      В Украине до 2010 года Салу удалось получить нужные знакомства. В частности, благодаря близким отношениям с Мисс Украина-1995 Владой Литовченко ему удалось попасть в "богемную тусовку". Дело в том, что Литовченко была подругой Наталии Бакай, жены чиновника-беглеца Игоря Бакая.

      Что известно о Игоря Бакая? Это бывший глава Нафтогаза и бывший руководитель Государственного управления делами. Бежал в Россию в 2004 году, а в 2005-м получил российский паспорт. В Украине его объявили в розыск. Здесь его подозревали незаконной продаже государственной недвижимости. Также Бакая и других должностных лиц ГУД подозревали в безвозмездном использовании авиатехники предприятия "Украина" на сумму более 1 миллиона гривен.

      В 2017 году Бакая в России задержали местные правоохранители. Ему инкриминируют невозврата крупных кредитов на несколько миллиардов рублей, которые он принимал как у частных лиц, так и у банковских структур. Ущерб от таких действий оценивают в 630 миллиона рублей.

      В итоге среди знакомых Сала, кроме Бакая, оказались еще представители "Партии Регионов", министры, например, бывший глава МВД Николай Белоконь, а также сын экс-генпрокурора Виктора Пшонки Артем , которому также приписывают участие во многих незаконных схемах.

      По информации СМИ, Сало имеет аж 8 паспортов разных государств, в том числе и российский. В марте 2019 СМИ сообщали, что он покинул Украину.

      Сало, покушение, подрыв, Киев, Житомирская трасса, российский паспорт

      Сало, покушение, подрыв, Киев, Житомирская трасса, российский паспорт
      Российский паспорт Игоря Сало

      Рейдерские захваты

      По данным ресурса "Антикор", бизнесмена подозревают в нескольких рейдерских захватах украинских предприятий. Первыми из них стали строительные компании "Элитуниверсалсервис", "СИМП" и "Электроюгмонтаж" (их он забрал для того, чтобы "бросать" доверчивых люди, желающих обзавестись жильем в новостройках). Также были попытки рейдерства на:

      • завод "Индар" (производство инсулина),
      • Межирецкий витаминный завод,
      • агрохолдинг "Агрейн" (свиноводство и обработка 130 тысяч гектаров земель в пяти областях Украины, на своем балансе имеет четыре элеваторных комплекса мощностью 330 тысяч тонн),
      • Ладыженский спиртзавод "Экстра".

      Правда, в основном получал Сало фирмы не силой, а с помощью юристов, переписывавших владельцев. В частности, во главе государственного предприятия "Укрмедпром" ему через связи удалось поставить своего юриста Татьяну Ткачик. "Укрмедпрому" подчинялись все государственные предприятия фармацевтической отрасли, и таким образом Сало получил контроль над целым направлением этого бизнеса в Украине.

      Коррупционные "угольные" схемы

      В коррупционные схемы тогдашних чиновников ввел Сало собственно его друг Бакай. Таким образом, Сало попал и в сферу продажи угля. "Антикор" пишет, что в незаконных схемах помогали Сало вышеупомянутый Бакай, эксминистр энергетики Игорь Насалик и помощник бизнесмена Сергей Трегубенко, правда последний лишь выполнял приказы посредника.

      Обратите внимание! Подрыв авто в Киеве мог быть покушением на бизнесмена, – СМИ

      Сало, покушение, подрыв, Киев, Житомирская трасса
      Игорь Сало

      В 2016 году детективы НАБУ провели обыски в офисе Тригубенко. Они искали документацию, связанную с закупкой угля с шахты "Краснолиманская" по сниженной цене в 850 гривен за 1 тонну (рыночная стоимость составляет около 1,5 тысячи гривен за тонну). По этой схеме уголь покупали на оккупированных территориях Донбасса, а затем в нашу страну оно шло через российские таможенные пункты. Проверки детективов НАБУ в офисном центре "Парус" в Киеве, где и разместил своих помощников Тригубенко, обнаружили еще и то, что помещение принадлежали Игорю Сало.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Взрыв Бизнес Жертвы Криминальные новости Новости Киева
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