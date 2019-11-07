Рейдертсво и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве

По информации СМИ в результате подрыва автомобиля, произошедшего вечером 6 ноября на Житомирской трассе в Киеве, пострадал столичный бизнесмен Игорь Сало, зато его охранник погиб. Известно, что Сало – российско-украинский бизнесмен и является директором крупной фармацевтической компании. Подробнее об Игоре Сало – читайте дальше.

Кто такой Игорь Сало

Предпринимателя связывают с харьковской фармакологической группой "Здоровье" , куда входили три завода в Харькове ("Здоровье", "Здоровье народа", "Опытный завод Государственного научного центра лекарственных средств") и завод в Киеве "Фармекс ". Также есть информация о его связи с аграрным сектором Украины. Сначала он занимался строительным бизнесом.

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Игорь Сало и Влада Литовченко

Родился Сало в небольшом селе Балаклея Харьковской области. Окончил Харьковский фармацевтический институт. Службу в армии проходил в Восточной Германии, а оказал содействие в этом его дядя. Начинал свою бизнес-карьеру Игорь Сало в России ( фармацевтический бизнес и энергетика), в частности в Москве, поэтому СМИ его называют московским бизнесменом. Однако, не получив существенных успехов в российской столице, через некоторое время он все же вернулся на родину, пишет "Обозреватель" .

В Украине до 2010 года Салу удалось получить нужные знакомства. В частности, благодаря близким отношениям с Мисс Украина-1995 Владой Литовченко ему удалось попасть в "богемную тусовку". Дело в том, что Литовченко была подругой Наталии Бакай, жены чиновника-беглеца Игоря Бакая.

Что известно о Игоря Бакая? Это бывший глава Нафтогаза и бывший руководитель Государственного управления делами. Бежал в Россию в 2004 году, а в 2005-м получил российский паспорт. В Украине его объявили в розыск. Здесь его подозревали незаконной продаже государственной недвижимости. Также Бакая и других должностных лиц ГУД подозревали в безвозмездном использовании авиатехники предприятия "Украина" на сумму более 1 миллиона гривен.



В 2017 году Бакая в России задержали местные правоохранители. Ему инкриминируют невозврата крупных кредитов на несколько миллиардов рублей, которые он принимал как у частных лиц, так и у банковских структур. Ущерб от таких действий оценивают в 630 миллиона рублей.

В итоге среди знакомых Сала, кроме Бакая, оказались еще представители "Партии Регионов" , министры, например, бывший глава МВД Николай Белоконь , а также сын экс-генпрокурора Виктора Пшонки – Артем , которому также приписывают участие во многих незаконных схемах.

По информации СМИ, Сало имеет аж 8 паспортов разных государств, в том числе и российский . В марте 2019 СМИ сообщали, что он покинул Украину.



Российский паспорт Игоря Сало

Рейдерские захваты

По данным ресурса "Антикор" , бизнесмена подозревают в нескольких рейдерских захватах украинских предприятий. Первыми из них стали строительные компании "Элитуниверсалсервис", "СИМП" и "Электроюгмонтаж" (их он забрал для того, чтобы "бросать" доверчивых люди, желающих обзавестись жильем в новостройках). Также были попытки рейдерства на:

завод "Индар" (производство инсулина),

Межирецкий витаминный завод,

агрохолдинг "Агрейн" (свиноводство и обработка 130 тысяч гектаров земель в пяти областях Украины, на своем балансе имеет четыре элеваторных комплекса мощностью 330 тысяч тонн),

Ладыженский спиртзавод "Экстра".

Правда, в основном получал Сало фирмы не силой, а с помощью юристов, переписывавших владельцев. В частности, во главе государственного предприятия "Укрмедпром" ему через связи удалось поставить своего юриста Татьяну Ткачик. "Укрмедпрому" подчинялись все государственные предприятия фармацевтической отрасли, и таким образом Сало получил контроль над целым направлением этого бизнеса в Украине.

Коррупционные "угольные" схемы

В коррупционные схемы тогдашних чиновников ввел Сало собственно его друг Бакай. Таким образом, Сало попал и в сферу продажи угля. "Антикор" пишет, что в незаконных схемах помогали Сало вышеупомянутый Бакай, эксминистр энергетики Игорь Насалик и помощник бизнесмена Сергей Трегубенко , правда последний лишь выполнял приказы посредника.

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Игорь Сало