Пожар произошел после обеда 18 августа в хозяйственной постройке. Спасателям позвонила мать ребенка и рассказала, что в огне может погибнуть ее ребенок.

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Мальчик играл в сарае с сеном

Женщина услышала треск шифера и вызвала спасателей. Когда пожарные приехали, сарай уже полностью был охвачен огнем. Внутри хранили сено.



Сарай выгорел дотла, на руинах нашли тело мальчика

Во время тушения пожара обнаружили тело ребенка. К сожалению, 6-летний мальчик был без признаков жизни.

Видео с места гибели 6-летнего мальчика

Мальчик мог играть со спичками

Как сообщили в полиции, мальчик мог играть со спичками. По словам родных, время от времени их замечали у него в руках и забирали. Следователи устанавливают, кто и когда видел его в последний раз живым и чем он тогда занимался.

По собранным на эту минуту свидетельствам, мы понимаем, что мальчик имел определенные особенности развития,

– прокомментировал начальник Емильчинского отделения полиции Андрей Цехмейструк.

Полицейские выяснили, что умерший ребенок был самым младшим из 5 детей. Семью односельчане характеризуют положительно. По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.