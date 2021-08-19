Пожар произошел после обеда 18 августа в хозяйственной постройке. Спасателям позвонила мать ребенка и рассказала, что в огне может погибнуть ее ребенок.
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Мальчик играл в сарае с сеном
Женщина услышала треск шифера и вызвала спасателей. Когда пожарные приехали, сарай уже полностью был охвачен огнем. Внутри хранили сено.
Сарай выгорел дотла, на руинах нашли тело мальчика
Во время тушения пожара обнаружили тело ребенка. К сожалению, 6-летний мальчик был без признаков жизни.
Видео с места гибели 6-летнего мальчика
Мальчик мог играть со спичками
Как сообщили в полиции, мальчик мог играть со спичками. По словам родных, время от времени их замечали у него в руках и забирали. Следователи устанавливают, кто и когда видел его в последний раз живым и чем он тогда занимался.
По собранным на эту минуту свидетельствам, мы понимаем, что мальчик имел определенные особенности развития,
– прокомментировал начальник Емильчинского отделения полиции Андрей Цехмейструк.
Полицейские выяснили, что умерший ребенок был самым младшим из 5 детей. Семью односельчане характеризуют положительно. По данному факту открыто уголовное производство. Продолжаются следственные действия.