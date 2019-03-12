15:30
12 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Громкое возвращение Няш-мяши. Почему россияне восстали против Путина
      Вєсті Кремля
      00:20, сегодня
      Вести.UA: Ручные клоуны Пини. Как Труханов профессионально притворяется дураком
      Вєсті.UA
      23:43, 11 марта
      Банки банкроты и их элитные квадратные метры: Кто выводит активы из фонда гарантирования
      ЦРУ
      09:00, 8 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Блоги Олекса Коба
      КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС
      Олекса Коба

      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію

      112
      Що не так із НАБУ
      Що не так із НАБУ / Інформатор

      НАБУ незважаючи на перешкоди, що продукують різні важелі системи і, не звертаючи уваги на коментарі прогресивної громадськості, продовжує свою роботу. На ці справи цікаво дивитись з різноманітних точок зору.

      І якщо ми залишимо суддям та слідчим павутини корупційних зв'язків, то перед нами розкинеться якась глибочезна порожнеча почуття меншовартості та бидлуватості, яку намагаються заповнити фігуранти справ.

      Читайте також: Чи є в Україні прозора правоохоронна система: приклад Одеси

      Рахувати чужі кошти, це вульгарна звичка. Але в даному разі ми рахуємо, як би це голосно не звучало, гроші народу. Якщо ми масштабуємо статті витрат, державних діячів, з тих коштів, що викликали інтерес у НАБУ, то побачимо дивну закономірність. Кошти, отримані з одного відкату, які водночас зазвичай у сумі є непідйомними для заробітку за життя однією звичайною родиною. Але парадоксально є продкутом діяльності цієї ж умовної родини, йдуть на покриття дитячих комплексів можновладців, що фігурують у корупційних справах.

      Складається враження, що вони беруть участь у якійсь внутрішній, невідомій для нас грі. В тій їхній схемі потрібно довести один одному, що твоя інвестиція коштів буде найбільш абсурдною і найповніше розкриватиме твій рівень розвитку особистості за Абрагамом Маслоу. Якщо умовно розбити можливі інвестиції за ментальною складовою, то на першому рівні ми будемо мати благодійне інвестування у школи, лікарні, іноваційні хаби та інші проекти. З них ми будемо отримувати не гроші, а шлях до самоактуалізації.

      На другому рівні ми б інвестували у подібні проекти, які б допомогали розвивати технічне та наукове серидовище, тим самим збільшуючи можливості країни, але водночас маючи з цього прибуток. Ці два рівні є недоступними для усвідомлення для більшості фігурантів справ НАБУ. І здавалось би, якщо вони змогли досягти якогось рівня на державних ланках, то мабуть займались би банальним укрупненням і простим збільшенням кількості новобудов, ринків, та об'єктів. Проте, це не призведе до розвитку міста і країни, але принесуть пасивний дохід.

      Але дані з розслідувань показують, що вони наразі вже не потребують навіть цього рівня, бо в їх свідомості вже в'їлось розуміння, що пасивний дохід для слабаків, а відкати отримати набагато простіше. І тому, як би це убого та банально і шаблонно не звучало, але наші з вами кошти йдуть на мандрівки з проститутками у теплі країни, закупівлю для друзів і рідних нових iPhone, автомобілів та інших речей, що за своєю архетипічністю відносяться хіба до золотого унітазу.

      Сучасні корупціонери – це ображені на усіх діти, які намагаються цими беззмістовними купівлями заповнити прогалини свого особистісного зростання. І нехай би діти бавились, якби ця шопоголічна терапія недолюблених дітей не коштувала так дорого майбутньому нашої країни.

      Читайте також: Українці й досі не можуть усвідомити, що таке свобода

      blog_ava
      Прогноз погоды на 12 марта: штормовой ветер и дождь со снегом не покинут Украину
      сегодня
      1252
      Автор: Олекса Коба
      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Коррупция Публикации НАБУ
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      сегодня , 15:00 Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію
      Олекса Коба 112
      Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
      сегодня , 14:00 Как начать бегать и не бросить: советы для начинающих
      Олександр Бевза 48
      Латвия отгораживается от России стеной
      сегодня , 12:00 Латвия отгораживается от России стеной
      Аркадий Бабченко 842
      Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      сегодня , 10:01 Недвижимость Александра Вилкула: что скрывает кандидат в президенты
      Альона Захарова 494
      Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      сегодня , 08:40 Жорсткі протести націоналістів: кому це вигідно?
      Артем Овдієнко 1109
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук