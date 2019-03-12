Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію

НАБУ незважаючи на перешкоди, що продукують різні важелі системи і, не звертаючи уваги на коментарі прогресивної громадськості, продовжує свою роботу. На ці справи цікаво дивитись з різноманітних точок зору.

І якщо ми залишимо суддям та слідчим павутини корупційних зв'язків, то перед нами розкинеться якась глибочезна порожнеча почуття меншовартості та бидлуватості, яку намагаються заповнити фігуранти справ.

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Рахувати чужі кошти, це вульгарна звичка. Але в даному разі ми рахуємо, як би це голосно не звучало, гроші народу. Якщо ми масштабуємо статті витрат, державних діячів, з тих коштів, що викликали інтерес у НАБУ, то побачимо дивну закономірність. Кошти, отримані з одного відкату, які водночас зазвичай у сумі є непідйомними для заробітку за життя однією звичайною родиною. Але парадоксально є продкутом діяльності цієї ж умовної родини, йдуть на покриття дитячих комплексів можновладців, що фігурують у корупційних справах.

Складається враження, що вони беруть участь у якійсь внутрішній, невідомій для нас грі. В тій їхній схемі потрібно довести один одному, що твоя інвестиція коштів буде найбільш абсурдною і найповніше розкриватиме твій рівень розвитку особистості за Абрагамом Маслоу. Якщо умовно розбити можливі інвестиції за ментальною складовою, то на першому рівні ми будемо мати благодійне інвестування у школи, лікарні, іноваційні хаби та інші проекти. З них ми будемо отримувати не гроші, а шлях до самоактуалізації.

На другому рівні ми б інвестували у подібні проекти, які б допомогали розвивати технічне та наукове серидовище, тим самим збільшуючи можливості країни, але водночас маючи з цього прибуток. Ці два рівні є недоступними для усвідомлення для більшості фігурантів справ НАБУ. І здавалось би, якщо вони змогли досягти якогось рівня на державних ланках, то мабуть займались би банальним укрупненням і простим збільшенням кількості новобудов, ринків, та об'єктів. Проте, це не призведе до розвитку міста і країни, але принесуть пасивний дохід.

Але дані з розслідувань показують, що вони наразі вже не потребують навіть цього рівня, бо в їх свідомості вже в'їлось розуміння, що пасивний дохід – для слабаків, а відкати отримати набагато простіше. І тому, як би це убого та банально і шаблонно не звучало, але наші з вами кошти йдуть на мандрівки з проститутками у теплі країни, закупівлю для друзів і рідних нових iPhone, автомобілів та інших речей, що за своєю архетипічністю відносяться хіба до золотого унітазу.

Сучасні корупціонери – це ображені на усіх діти, які намагаються цими беззмістовними купівлями заповнити прогалини свого особистісного зростання. І нехай би діти бавились, якби ця шопоголічна терапія недолюблених дітей не коштувала так дорого майбутньому нашої країни.

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