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      Ігри корупціонерів, або Конкурс на найбезглуздішу інвестицію

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      Що не так із НАБУ
      Що не так із НАБУ / Інформатор

      НАБУ незважаючи на перешкоди, що продукують різні важелі системи і, не звертаючи уваги на коментарі прогресивної громадськості, продовжує свою роботу. На ці справи цікаво дивитись з різноманітних точок зору.

      І якщо ми залишимо суддям та слідчим павутини корупційних зв'язків, то перед нами розкинеться якась глибочезна порожнеча почуття меншовартості та бидлуватості, яку намагаються заповнити фігуранти справ.

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      Рахувати чужі кошти, це вульгарна звичка. Але в даному разі ми рахуємо, як би це голосно не звучало, гроші народу. Якщо ми масштабуємо статті витрат, державних діячів, з тих коштів, що викликали інтерес у НАБУ, то побачимо дивну закономірність. Кошти, отримані з одного відкату, які водночас зазвичай у сумі є непідйомними для заробітку за життя однією звичайною родиною. Але парадоксально є продкутом діяльності цієї ж умовної родини, йдуть на покриття дитячих комплексів можновладців, що фігурують у корупційних справах.

      Складається враження, що вони беруть участь у якійсь внутрішній, невідомій для нас грі. В тій їхній схемі потрібно довести один одному, що твоя інвестиція коштів буде найбільш абсурдною і найповніше розкриватиме твій рівень розвитку особистості за Абрагамом Маслоу. Якщо умовно розбити можливі інвестиції за ментальною складовою, то на першому рівні ми будемо мати благодійне інвестування у школи, лікарні, іноваційні хаби та інші проекти. З них ми будемо отримувати не гроші, а шлях до самоактуалізації.

      На другому рівні ми б інвестували у подібні проекти, які б допомогали розвивати технічне та наукове серидовище, тим самим збільшуючи можливості країни, але водночас маючи з цього прибуток. Ці два рівні є недоступними для усвідомлення для більшості фігурантів справ НАБУ. І здавалось би, якщо вони змогли досягти якогось рівня на державних ланках, то мабуть займались би банальним укрупненням і простим збільшенням кількості новобудов, ринків, та об'єктів. Проте, це не призведе до розвитку міста і країни, але принесуть пасивний дохід.

      Але дані з розслідувань показують, що вони наразі вже не потребують навіть цього рівня, бо в їх свідомості вже в'їлось розуміння, що пасивний дохід для слабаків, а відкати отримати набагато простіше. І тому, як би це убого та банально і шаблонно не звучало, але наші з вами кошти йдуть на мандрівки з проститутками у теплі країни, закупівлю для друзів і рідних нових iPhone, автомобілів та інших речей, що за своєю архетипічністю відносяться хіба до золотого унітазу.

      Сучасні корупціонери – це ображені на усіх діти, які намагаються цими беззмістовними купівлями заповнити прогалини свого особистісного зростання. І нехай би діти бавились, якби ця шопоголічна терапія недолюблених дітей не коштувала так дорого майбутньому нашої країни.

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      Автор: Олекса Коба
      Теги: Новини політики Новини України Гроші Корупція Публікації НАБУ
      Джерело: 24 Канал
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