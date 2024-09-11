Франко Фода, главный тренер сборной Косова, после поражения от Румынии отправил трех игроков команды домой. Также футболисты не вошли в заявку на игру второго тура Лиги наций с Кипром.

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Что вызвало такое поведение наставника сборной Косова

Сообщают, что Франко Фода исключил из состава команды Эдона Жегрову, Флорента Муслия и голкипера Ариянета Мурича, после того как узнал о приключениях футболистов. После поражения от румын игроки решили расслабиться с помощью алкогольных напитков.

Была информация, что Агим Адеми, президент Федерации футбола Косово, угрожал футболистам сломанными ногами и разрушенной карьерой. Один из трех игроков подтвердил слова чиновника.

Правил необходимо придерживаться. Очень важно, чтобы национальную команду уважали. Решение об их исключении принял главный тренер. Причина в том, что они вышли с базы самовольно, в позднее время. Федерация поддерживает решение коуча. Он просто придерживался правил,

– заявил Адеми.

Следующий матч косовары сыграют против сборной Литвы, в рамках третьего тура Лиги наций сезона-2024/2025. Дата проведения игры – 12 октября, в 16:00 по киевскому времени.