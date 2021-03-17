Картину никак не назовешь шпионским триллером. Это крепкая историческая драма. Невзирая на некоторый сценарный и визуальный пафос, холодная война – пожалуй, идеальная тема для нашего времени.

"Интересно, как он похудел?" – уже привычно слышать подобное на выходе из кинозала, если на экране произошла внешняя трансформация героя.

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Жаль, что мало кто обсуждает внутреннюю. Но Бенедикту Камбербэтчу в фильме The Courier (в российском прокате – "Игры шпионов", в украинском – "Код: Залізна кора") – удалась и та и другая.

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Правда, картину никак не назовешь шпионским триллером. Это вполне себе историческая драма. Невзирая на некоторый сценарный и визуальный пафос, холодная война – пожалуй, идеальная тема для нашего времени. Поляризация растет, словосочетание “мировой порядок” скорее вызывает насмешку, единственное отличие – миром больше не правят идеологии. На смену пришли гибридные войны, конфликты на почве религиозных различий или разности бизнес-интересов.

Кадр из фильма / Фото facebook.com/courierthemovie

Театр в кино?

Сюжет фильма вы прочтете сами в Википедии, потому лучше заняться оценкой того, что показал режиссер Доминик Кук. В Британии он больше всего известен руководством королевского театра Royal Court и работой над сериалом "Пустая корона" (BBC). Кстати, там Камбербэтч играл короля Ричарда III, помогая переосмыслить одну из самых известных трагедий Шекспира. Потому, выбор актера для нового проекта вполне объясним.

Да и стиль самого фильма иногда кажется театральным. Мне показалось, что я не видела ни одной "экшн-проходки" камеры на 360 градусов. Многие сцены "упакованы" в четкие планы, ограниченные как в классическом "трехстенном" театре.

Мир, дружба, балет

Все плохие персонажи тут однозначно негодяи, все представители системы – типичные палачи. Единственный, кого выводят из системы (точнее, он делает это самостоятельно) – это советский шпион Олег Пеньковский, которого сыграл грузинский актер Мераб Нинидзе. Именно его игра качественно выделяется в первой половине картины и вытягивает затянувшееся разъяснение, кто и на чьей стороне.

Нинидзе в роли "предателя революции" / Фото facebook.com/courierthemovie

Думаю, вводить зрителя в историю можно было и смелее. А вот внутренняя трансформация героя Камбербэтча – коммерсанта и простачка Гревилла Винна, о которой мы вспоминали в начале, начинает прорисовываться где-то после первого часа. Тут появляется и мотив дружбы – наверное, есть что-то по-английски чопорное и джентльменское в стремлении отстоять этот нарратив на фоне всем известных феноменов доносов, предательства и сервильности партийных верхушек. Наверное, кульминацией сопереживание двух героев стала сцена на балете “Лебединое озеро”. Советский шпион готовился к побегу, который помогал организовать британец Винн при поддержке ЦРУ. Герой Камбербэтча плачет в конце четвертого акта балета Чайковского, а в глазах Пеньковского – пустота решительности и необратимости.

Рэйчел Броснахэн в роли Эмили Донован / Фото facebook.com/courierthemovie

Даже при таком серьезном историческом фоне, создателям очень редко удается создать напряжение. И именно это делает сопереживание почти невозможным. В некоторых сценах успеваешь отвлечься на гардероб Рэйчел Броснахэн ("Удивительная миссис Мейзел") или придирчиво осмотреть советскую обстановку в квартире. Тем не менее на фильм можно обратить внимание, если вам захочется познакомиться с какой-нибудь историей из кризисных 60-х.

Смотрите трейлер: