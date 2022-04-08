Российские фашисты продолжают разрушать украинские города и убивать мирных жителей, отметили в штабе ООС. Кассетными боеприпасами обстреляли вокзал, где было 4 тысячи человек.

К теме В результате обстрела Краматорска уже известно о 39 погибших, среди которых 4 детей

Люди убегали от зверств русских нелюдей

Женщины и дети из районов боевых действий убегали от зверств российских нелюдей вглубь страны. Ждали эвакуационный поезд, однако убийственное оружие кремля достало их и здесь, в десятках километров от линии соприкосновения,

– написали украинские военные.

Варварство россиян не имеет границ. Действия российских военных не оставляют сомнений в том, что их цель – уничтожить наше государство.

Сопротивление Вооруженных Сил Украины солдаты государства-агрессора преодолеть не могут, отметили украинские защитники. Единственное, на что они способны, – это воевать с мирным населением.

Что известно об обстреле вокзала в Краматорске:

Враг обстрелял железнодорожный вокзал в Краматорске ракетами "Точка У". В это время там находились 4 тысячи человек.

Все они ждали эвакуации из зоны боевых действий.

Жертвами преступных действий врага стали по меньшей мере 39 человек, около 90 человек получили ранения.

Краматорские больницы не справляются с большим количеством пострадавших.

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