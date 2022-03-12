Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что каждый из оккупантов слышит только одно: вы еще можете спастись. Главные условия – сдача оружия и возвращение домой, сообщает 24 канал.

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Правительство создало специальный штаб

Лидер Украины добавил, что количество пленных захватчиков уже достигло такого уровня, что с этим не способны справиться те структуры, которые были до начала российской агрессии.

11 марта Кабмин создал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Зеленский подчеркнул, что ко всем российским солдатам, которые были захвачены в плен или добровольно сдались, в Украине относятся в соответствии с требованиями международных конвенций.

Однако есть один нюанс – их так много, что возникла необходимость создания специальной структуры, которая будет заниматься всеми вопросами, которые с этим связаны.

В Украине создали структуру, которая будет заниматься пленными: смотреть видео