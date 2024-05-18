Шведский бренд IKEA зашел на украинский рынок в 2020 году, после долгих лет ожидания со стороны покупателей. К тому времени украинцы ходили к конкурентам – украинскому "Эпицентру" или датскому Jysk, или же пользовались услугами "перекупов" с наценками.

Единственный магазин IKEA, который открылся в Украине, в киевском Blockbuster Mall, проработал всего год. После полномасштабного вторжения России IKEA приостановила работу в Украине и закрыла магазин и точки выдачи.

Планирует ли шведский бренд возвращаться в Украину и целесообразно ли это сейчас – читайте в материале 24 Канала.

Большой выход брендов и их возвращение

В первые дни большой войны из-за логистических и проблем безопасности в Украине прекратили работу магазины и рестораны иностранных брендов, в частности IKEA, H&M, Zara, McDonald's, KFC. После освобождения Киевщины и улучшения ситуации с логистикой часть брендов вернулись в Украину – уже весной 2022 года в Украине заработали американские рестораны KFC и польские магазины одежды Cropp и SinSay.

Чем известна IKEA? IKEA – основана в Швеции в 1943 году компания по производству мебели, аксессуаров для дома и кухни. Магазины IKEA предлагают модульную мебель, которую можно собрать по инструкции самостоятельно. Название компании означает инициалы основателя Ингвара Кампрада, первую букву из названия фермы Эльмтарида, где он вырос, а также первую букву из названия города Агунарди, родного города Кампрада.



Первый магазин был открыт в Швеции в 1958 году. IKEA имеет 482 магазина в 63 странах. В 2023 году компания полностью вышла с российского рынка.

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Возвращение других культовых брендов затянулось. Пришлось подключиться МИД – министр Дмитрий Кулеба в 2022 году продвигал возвращение McDonald's и других брендов в Украину. Рестораны с желтой буквой "M" вернулись в Украину осенью 2022 года.

В интервью Натальи Мосейчук Кулеба позже рассказывал, что "Маки" удалось вернуть в Украину после его телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам министра, McDonald's в Украине – это сигнал инвесторам, что здесь можно работать.

Я считаю, что чем больше здесь будет международного бизнеса работать, тем больше уверенности в победе это будет добавлять,

– отметил Кулеба.

В 2023 году в Украину вернулся шведский H&M, а в 2024-м – магазины испанской группы Inditex (Zara, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius).

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Магазин IKEA / Фото Jueun Song / Unsplash

В 2022 году министр иностранных дел также призвал IKEA вернуться в Украину. Год спустя в интервью Мосейчук Дмитрий Кулеба также рассказывал, что МИД работает над возвращением в Украину IKEA.

Однако уже в мае 2024 года в МИД отказались прокомментировать 24 Каналу ситуацию с возвращением шведского бренда, предложив обратиться непосредственно к шведской стороне.

Важно! С начала вторжения IKEA закрыла магазины в России, но продолжила выплату зарплат работникам до конца лета 2022-го. В июне 2023 года IKEA окончательно ушла из России – Ingka Group, управляющая сетью IKEA и торговых центров "Мега", продала офисный комплекс "Химки бизнес-парк". Там располагалась штаб-квартира IKEA в России.



Новым владельцем комплекса стала фирма КЛС-Химки, принадлежащая Григорию Саакяну и Аркадию Даниеляну. Рыночная стоимость комплекса составляет около 4 миллиардов рублей. Примерно столько же за него хотела получить шведская компания. В сентябре 2023 года 14 торговых центров "Мега" продали дочерней компании Газпромбанка.

Что говорят в IKEA

Несмотря на предыдущие заявления главы МИД о работе над возвращением IKEA в Украину, в компании не называют точные сроки возобновления деятельности.

В Ingka Group, франчайзи IKEA в Украине, говорят, что обновлений по розничным операциям в Украине нет. Магазин ИКЕА в Киеве закрыт с начала войны. Мы продолжаем следить за ситуацией, но ничего нового сообщить не можем,

– говорится в ответе пресс-службы IKEA на запрос 24 Канала.

Зачем иностранным компаниям возвращаться в Украину

В Ассоциации ритейлеров Украины (RAU) подтверждают, что популярный шведский мебельный продавец IKEA пока не планирует возвращаться на украинский рынок. Но в то же время и изучает все возможности для этого, отметил в комментарии 24 Каналу председатель Ассоциации Андрей Жук.

В целом IKEA для украинского потребителя всегда ассоциируется с удобством и практичностью. IKEA – это больше перспектива на будущее, на развитие. Мебель и детские вещи пока не являются мейнстримом. В то же время учитывая внутреннюю миграцию и вынужденное переселение украинцев, спрос на покупку бытовых вещей сохраняется,

– говорит Андрей Жук.

По словам эксперта, возвращение международных брендов стимулирует украинские компании к усилению конкурентоспособности, а также к поиску новых ниш для привлечения клиентов. Возвращаясь в Украину, международные компании положительно влияют на иностранные инвестиции.

Другие международные ритейлеры, наблюдая за успешным вхождением компании на украинский рынок, активизируют свои усилия для входа или расширения деятельности в Украине, говорит собеседник. Так международные ритейлеры знают о возвращении, к примеру, Inditex и других компаний и проводят анализ украинского рынка.

RAU уже получила несколько запросов от иностранных компаний по анализу украинского рынка, что свидетельствует о растущем интересе к нашей стране как перспективному рынку для инвестиций и развития.