IKEA готовит к выпуску умные колонки: появились фото прототипа
Компания IKEA готовит к выпуску собственные умные колонки, которые будут иметь название Symfonisk. Проект разрабатывают совместно с производителем аудиосистем Sonos.
Об этом пишет gadgetrio.us.
Прототип колонки компания представила на конференции IKEA Democratic Design Days. Правда, это был лишь макет, в работе колонки так и не показали публике.
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Известно также, что прибор будет совместим с другими гаджетами для умного дома от IKEA, например, устройствами, контролирующими освещение, а также другими динамиками производства Sonos.
Устройство поступит в продажу летом 2019 году. Цена Symfonisk пока не сообщается.
Это лишь прототип
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