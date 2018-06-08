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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

IKEA готовит к выпуску умные колонки: появились фото прототипа

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Колонки Symfonisk від IKEA
Колонки Symfonisk від IKEA / gadgetrio.us

Компания IKEA готовит к выпуску собственные умные колонки, которые будут иметь название Symfonisk. Проект разрабатывают совместно с производителем аудиосистем Sonos.

Об этом пишет gadgetrio.us.

Прототип колонки компания представила на конференции IKEA Democratic Design Days. Правда, это был лишь макет, в работе колонки так и не показали публике.

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Известно также, что прибор будет совместим с другими гаджетами для умного дома от IKEA, например, устройствами, контролирующими освещение, а также другими динамиками производства Sonos.

Устройство поступит в продажу летом 2019 году. Цена Symfonisk пока не сообщается.

Symfonisk від IKEA

Это лишь прототип

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Теги: Техно Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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