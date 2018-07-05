IKEA начала набор работников в Украине

Шведская компания, которая разрабатывает и продает мебель и кухонную технику IKEA начала набор сотрудников в магазины в Украине.

Соответствующие вакансии появились на одном из украинских сайтов для поиска работы.

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Компания ищет менеджеров по продажам, работников сервис-центров, ІТ-отдела, PR, логистики и HR. Из текста объявления можно предположить, что шведская компания планирует открыть свой первый магазин в Киеве.

Напомним, впервые информация, что шведская компания IKEA планирует выйти на рынок Украины прозвучала в конце мая 2017 года.



19 декабря 2017 мэр Киева Виталий Кличко провел встречу с менеджером по развитию бизнеса IKEA в Юго-Восточной Европе Владиславом Лаличем. Стороны, в частности, обсудили перспективы выхода компании на украинский рынок. Прогнозируется, что произойдет это в течение одного-двух лет.

Чем известна IKEA? Это транснациональная корпорация, основанная в Швеции, которая разрабатывает и реализует быстро-сборную мебель, кухонную технику и аксессуары для дома. С 2008 года она является крупнейшим в мире мебельным продавцом.