Согласно данным следствия, Кива был на территории государства-агрессора и принял участие в одном из пропагандистских шоу на телевидении России.

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Преступные призывы Кивы

В рамках этого шоу экс-нардеп Илья Кива публично обратился к представителям российской власти с призывом к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он также выступил с предложением физического устранения, как действующего президента Украины Владимира Зеленского, так и других представителей высшего эшелона украинского руководства.

К теме! Это дело расследуют следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора.

На сегодня правоохранители рассматривают вопрос об избрании меры пресечения Илье Киве. Офис Генерального прокурора уже направил необходимые материалы для получения правовой помощи на международном уровне, поскольку бывший народный депутат сейчас находится на территории государства-агрессора – России.

Добавим, что это не первое подозрение для Ильи Кивы. Ранее Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему депутату в государственной измене и нарушении территориальной целостности государства Украина.

За день до полномасштабного военного вторжения России на территорию Украины, он обнародовал видео с поздравлением ко Дню советской армии, а также призвал к "освобождению Украины".

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