26 февраля министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к Илону Маску предоставить Украине станции Starlink и обратиться к россиянам с призывом остановить войну.
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Илон Маск думал не слишком долго.
Сервис Starlink сейчас активен в Украине. Больше терминалов на пути,
– написал Маск в твитере.
Что такое Starlink
Starlink использует группы спутников на низкой околоземной орбите для предоставления широкополосного доступа в интернет своим клиентам на Земле. Основная цель сервиса – предоставить быстрый интернет в труднодоступные районы.
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