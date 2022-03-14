Соответствующее заявление Маск обнародовал в твиттере 14 марта – на 19-й день войны, которую Россия начала против Украины. Поединок будет за Украину.

Заметьте Я предупреждал НАТО, что Россия пойдет на нас войной, теперь говорю, что война пойдет на них, – Зеленский

Илон Маск бросил вызов Путину

Я бросаю вызов Владимиру Путину к поединку. Ставки – Украина,

– заявил Илон Маск.

Более того, мэр Киева Виталий Кличко, единственный в мире имеющий пояс "Вечного" чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC, присоединился к идее.

В частности, опубликовал комментарий под сообщением. Вероятно, мэр Киева с радостью присоединился бы к Илону Маску.

Реакция Виталия Кличко на сообщение Илона Маска / Скриншот с твиттера

Кстати, ранее Илон Маск по просьбе главы Минцифры Михаила Федорова предоставил Украине партии станций Starlink, которые помогут победить российских оккупантов.

В частности, речь идет о системе беспроводной спутниковой связи, благодаря которой можно получить доступ к широкополосному интернет-подключению – то есть в любом уголке Земли можно установить бесперебойную связь.

Терминалы Starlink работают благодаря сети спутников на орбите, которые взаимодействуют между собой на низких частотах.

Илон Маск помог украинцам терминалами Starlink – смотрите видео