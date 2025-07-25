Когда в городе состоится прощание с погибшей добровольцем сообщил священник УГКЦ и военный капеллан Василий Гасинец, передает 24 Канал.

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Когда попрощаются с погибшей?

В Черновцах будут прощаться с ветераном Илоной Капельницкой, которая умерла от травм, полученных во время российского удара по жилой многоэтажке. Церемонии прощания продлятся два дня – 28 и 29 июля.

В понедельник, 28 июля, в 17:00 тело военной встретят возле гарнизонного храма УГКЦ на улице Капелланской, 31. Позже, в 19:00, там же состоится большая панихида. Прощальная церемония начнется 29 июля в 10:00 в гарнизонном храме.

Как сообщил военный капеллан, Капельницкую похоронят на Аллее Славы Центрального кладбища Черновцов в 10:30 – 11:00.

Что известно о гибели военной?

В больнице умерла 44-летняя Илона Капельницкая, которая получила тяжелые ранения во время ракетного удара по Черновцам 12 июля. С момента атаки она находилась в коме. Таким образом количество жертв в результате обстрела, к сожалению, возросло до четырех.