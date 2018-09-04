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Иловайская трагедия: история о героизме одних и предательстве других

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Иловайская трагедия
Иловайская трагедия / Фото из открытых источников

Те, кому удалось выжить тогда, в Иловайском котле, сейчас под угрозой. Теперь уже украинская власть преследует неугодных добровольцев. Незаконные обыски, безосновательные обвинения, заключения и даже похищения – делается все, чтобы дискредитировать ветеранов в глазах общества.

"Это попытка просто отвести внимание людей, чтобы они устали, чтобы они забыли об этой трагедии, чтобы мы никогда не узнали виновных. Но здесь, между прочим, есть и внутренние виноватые", – считает народный депутат от фракции "Объединение "Самопомич" Семен Семенченко.

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Их заставляют молчать. Свидетельства о предательских приказах генералов игнорируют. Военная операция завершится провалом – об этом Киев предупреждали с линии фронта заранее.

Два с половиной дня, пока Российская Федерация окружала Иловайск, командование Вооруженных Сил не сделало ничего, Верховный Главнокомандующий не сделал ничего. Не вывел их, не усилил – совсем ничего,
– сказал Семенченко.

Сотни смертей власти пытаются списать только на вражеские войска.

"Отработать версию, что виновата только Российская Федерация, никаких претензий к нашему руководству нет. В этом они лукавят. Комиссия ВРУ четко назвала причины трагедии: неадекватность и преступные действия министра обороны Гелетея и начальника Генштаба Муженко. И о вине Верховного главнокомандующего четко было заявлено", – добавил нардеп.

Из-за предательства военного командования погибли сотни героев. Виновных в смерти украинских воинов за четыре года так и не наказали. За всю историю войны на Донбассе Иловайск остается самой трагической страницей с наибольшим количеством погибших за годы независимости.

Больше – смотрите в видео.

 

Теги: Иловайская трагедия
Источник: 24 канал
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