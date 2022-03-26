Ермак показал фотографии украинских акций протеста, которые проходят в Славутиче.
Важно Оккупанты вторглись в Славутич и захватили городскую больницу
Сообщалось, что 26 марта оккупанты вошли в Славутич и сейчас пытаются установить свой режим. Также по данным СМИ, россияне похитили мэра города.
Митинг в Славутиче / Фото Андрея Ермака
Но горожане не боятся захватчика – тысячи людей вышли на митинг против оккупантов. Люди принести желто-голубые флаги и призывают россиян убираться.
Им не удастся оккупировать Славутич,
– прокомментировал Ермак сопротивление украинцев.
Важно – В Херсоне прекратили работать украинские радиоканалы в диапазоне FM: