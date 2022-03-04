Соответствующую информацию британская министерша написала в твиттере 4 марта. Это произошло на 9 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Приспешникам Путина негде будет укрыться от санкций

Мы показали Путину, что его вторжение имеет последствия. В дополнение к одному из крупнейших в мире пакетов санкций против России мы усиливаем давление, вводя чрезвычайное законодательство, чтобы быстрее и сильнее влиять на тех, кто способствует Путину,

– написала министерша.

Лиз Трасс заверила: "Им негде будет спрятаться".



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