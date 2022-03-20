Организация молчит, будто воды в рот набрала. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает 24 канал.

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У меня большая просьба к МАГАТЭ – пришлите, пожалуйста, на Чернобыльскую и Запорожскую АЭС своих представителей, чтобы убедиться, что там все в норме. Но им, должно быть, страшно это делать. А это на самом деле очень и очень грустно,

– сказал Данилов.

Заметим, что российские террористы захватили АЭС в первые дни войны. Из-за их действий на Чернобыльской станции не было питания, что могло вызвать утечку радиации.

К теме смотрите видео, как Россия атаковала Запорожскую АЭС: