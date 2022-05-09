Zомби

Бесноватая упоротая банда убийц, мародеров и насильников, пляшущая на костях метвецов вместе с группой поддержки в 80%, с символами Z и V наперевес, не может вызывать у всего цивилизованного мира ничего, кроме страха, брезгливости и неприятия.

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Единственная значимая победа недоимперии, которую они неустанно празднуют с 45-го, становится символом новой войны, войны с народом, отдавшим миллионы жизней за победу над нацизмом. С народом, понесшим самые большие потери в той войне.

Одни вопросы

Интересно, узнает ли российское общество сколько граждан России сейчас гниет по украинским полям и посадкам? А если узнает, возмутится ли, озаботится ли? Или наплюет, как плевало всегда?

И еще вопрос…

Могут ли русские нацисты иметь право праздновать победу над нацистами немецкими, прямыми наследниками которых рашисты являются?

Я думаю – нет. Не их это праздник теперь. Не их.

День победы – Война и миф – смотрите видео: