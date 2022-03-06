Как написал Ермак, в Ирпень Павел Ли доставил гуманитарную помощь, однако попал под обстрел врага. Он подчеркнул, что война не щадит никого: забирает и чужих, и близких.

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Руководитель администрации президента сообщил, что знал Павла Ли лично, так как он продюсировал фильм "Правило боя", в котором снимался актер.

В жизни он был такой же, как и на съемочной площадке – блестящий, искренний, полный энергии. У него был незаурядный актерский талант. Сколько ролей останутся несыгранными!

– подчеркнул Ермак.

6 марта Павел мужественно принял свое последнее сражение в рядах территориальной обороны. Бой против тьмы, которая желает поглотить нашу родную Украину.

"Сегодня Прощеное воскресенье. Но мы не простим. Ни за Пашу, ни за других. Ни за наши города. Ни за искалеченные судьбы. Мы будем мстить. До конца. До победы", – добавил Ермак.

Заметим! Украинскому актеру и ведущему было 33 года. Он родился в Евпатории, в Крыму. Из-за вторжения России он присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

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