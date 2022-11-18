Мария Пешко после гибели сына на войне Ивана Клюйко нашла силы не только жить дальше, но и помогать другим.

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Героический поступок матери погибшего воина

Мария Пешко решила оставить память о себе и своем храбром сыне. Получив государственную компенсацию, женщина стала инициатором строительства и обустройства футбольного поля с искусственным покрытием на территории местного лицея в селе Орвяница, где рос и учился ее сын.

Мария Пешко также работала в лицее и была капитаном женской волейбольной команды.

Теперь на этой площадке местные ученики и молодежь смогут заниматься мини-футболом, волейболом, баскетболом, легкой атлетикой.

В день открытия спортивной площадки прошел первый мини-футбольный турнир имени Ивана Клюйко. Право первого удара имели собратья Ивана, которые дружили с детства.

Мать погибшего бойца за деньги, выделенные государством, построила спортплощадку: фото

Что известно об Иване Клюйко

Иван Клюйко защищал государство в зоне АТО, начиная с 2014 года. В 2021 году он подписал контракт с Вооруженными силами. Погиб боец 24 апреля 2022 года в бою возле Попасной Луганской области.

Такой случай, когда мать отдает деньги за гибель сына – первый в Ровненской области, отметил начальник ОВА Виталий Коваль.

В эту площадку вложено 2,5 миллиона гривен, это часть из всей суммы, которую получила семья погибшего. Также возле нового футбольного поля Ивану Клюйко открыли памятную стелу.

Отметим, что в постановлении Кабмина №168 от 28 февраля говорится, что семьи погибших военных, которые боролись против российского оккупанта с 24 февраля 2022 года, имеют право на получение единовременного пособия в размере 15 миллионов гривен.