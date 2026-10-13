По его словам, Латвия хотела получить дополнительные средства от Евросоюза. Об этом белорусский диктатор рассказал подконтрольным СМИ.

Что сказал Лукашенко?

Самопровозглашенный президент назвал ложью все сообщения СМИ и обвинения в адрес Беларуси. По его мнению, инцидент на границе Латвии и Беларуси был постановкой. Политик утверждает, что латвийцы якобы использовали инсценировку в качестве информационного повода, чтобы получить деньги от Европейского Союза.

Диктатор заверил, что операции по пересечению границы невозможно провести без его личного согласования, а с ним такие действия не обсуждались. Именно это, по мнению Лукашенко, должно было убедить мир в том, что белорусские военные не причастны к инциденту.

Мы к этому не имеем никакого отношения, что мы там проникли на их территорию – люди в масках, военные – кого-то схватили, захватили или затолкали туда какую-то группу мигрантов. Большей глупости не придумаешь,

– цинично заявил самопровозглашенный президент.

Напомним, что в ночь с 5 на 6 октября группа агрессивно настроенных мужчин в масках пыталась переправить из Беларуси в Латвию 20 нелегальных мигрантов. Они проникли на территорию Латвии и повредили инфраструктуру.

Неизвестные угрожали латвийским военнослужащим предметом, похожим на оружие, во время попытки нелегального пересечения границы. Глава МИД Украины Андрей Сибига тогда отметил, что за этими действиями стоит Москва.