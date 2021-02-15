В результате смертельного схода ледника в Индии погибли уже по меньшей мере 50 человек. Спасатели несколько дней подряд не прекращают поисково-спасательную операцию.

По последним данным, спасатели нашли тела еще 12 человек. Все они стали жертвами схода ледника в штате Уттаракханд на севере Индии.

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Общее число официально подтвержденных жертв катастрофы достигло 50 человек. Только половину обнаруженных тел удалось идентифицировать и передать родственникам.

5 из 12 тел обнаружили в тоннеле, в котором 35 – 40 человек, вероятно, оказались заблокированными после природного катаклизма,

– говорится в сообщении.

Между тем пропавшими без вести считают еще более 170 человек.

Что известно о трагедии

На севере Индии в штате Уттаракханд утром 7 февраля произошло схождение ледника Нанда-Деви. Он вызвал масштабное наводнение.

Нанда-Деви. Он вызвал масштабное наводнение. В ловушке оказались более 150 рабочих , работавших на стройплощадке плотины "Риши Ганга".

, работавших на стройплощадке плотины "Риши Ганга". Наводнение смыло по меньшей мере один город . Кроме того, водная полностью разрушила гидротехнические сооружения и 3 моста

. Кроме того, водная полностью разрушила гидротехнические сооружения и 3 моста К спасательным работам привлекли подразделения полиции, армии, а также военные вертолеты .

. Защитники окружающей среды видят причину схода в неконтролируемом строительстве на склонах ледника в течение последних лет.

Последствия схода лавины в Индии / Фото Getty Images