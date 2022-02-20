Кроме того, посольство обратилось к своим гражданам. Их призвали покинуть территорию Украины.
Отметьте Нидерланды переносят посольство из Киева во Львов
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На фоне российской угрозы иностранные страны эвакуируют своих дипломатов из Киева во Львов. На такой шаг пошла и Индия.
Источник:телеграм-канал "Раньше всех"
Кроме того, посольство обратилось к своим гражданам. Их призвали покинуть территорию Украины.
Отметьте Нидерланды переносят посольство из Киева во Львов
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