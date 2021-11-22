Годовалую самку обнаружили 14 ноября в населенном пункте Ачех-Джая. Животное было слабым и имело ловушку на почти полностью разрезанном хоботе.

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Ветеринары не сумели спасти слоненка

Медикам пришлось ампутировать половину хобота. Однако через день после операции животное подхватило инфекцию и умерло.

Окончательную причину смерти должны установить при вскрытии.

Дикие слоны на Суматре – под угрозой исчезновения

Сегодня на острове насчитывается 693 диких слона. Для сравнения, в 2014 году было 1300 таких животных. К таким ужасающим последствиям привели, в частности, вырубка лесов и браконьерство.

Кроме того, у слонов-самцов очень ценные бивни, которые продают на нелегальном рынке. По словам зоозащитников, из-за пандемии коронавируса случаи браконьерства участились. Дело в том, что жители острова охотятся на животных из-за нехватки денег.