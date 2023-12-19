Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Кабмин уточнит нормы по обустройству защитных сооружений гражданской защиты. Все данные об укрытиях будут доступны в Дие. Об этом пишет 24 Канал.
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Правительство уточнит требования для укрытий
В настоящее время, 19 декабря, правительство примет постановление, уточняющее требования к устройству защитных сооружений гражданской защиты.
Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, общинами и предприятиями, аккумулирование данных в Информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и интегрирована с другими государственными реестрами,
– сказал Шмигаль.
Министр отметил, что, прежде всего, надежные укрытия должны быть во всех школах и детсадах. Правительство уже выделило на это 1,5 миллиарда гривен. Согласно данным ОВА, более 80% образовательных учреждений имеют соответствующие хранилища.
В следующем году направим еще 2,5 миллиарда гривен субвенции для создания безопасных условий нашим детям,
– добавил он.
Укрытия будут доступны в Дие
В то же время представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сказал, внесенные изменения в указ президента Украины №353/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "Об результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения".
Теперь предусмотрено содействие качественному определению потребности в защитных сооружениях гражданской защиты. Это будет происходить путем определения расчетных радиусов пешеходной доступности объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.
В частности, планируется предусмотреть возможность предоставления информации о защитных сооружениях гражданам с помощью Дии. Отдельно определен порядок исключения из фонда защитных сооружений гражданской защиты простых укрытий.
Также ГСЧС поручили обеспечить разработку системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты" и проведение ее опытной эксплуатации до 01 июня 2024 года. А вот ввести ее в эксплуатацию нужно не позже того же дня.
Он добавил, что аналогичная система уже работает по пунктам несокрушимости. Сейчас их развернули более 12,5 тысячи и еще почти 760 заработают в случае необходимости.
Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал 24 Канала, что в Дие будет определенная платформа, где можно собрать все пункты несокрушимости и укрытия, посмотреть, чем они обеспечены, увидеть фото и оставить отзыв.