Во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что Кабмин уточнит нормы по обустройству защитных сооружений гражданской защиты. Все данные об укрытиях будут доступны в Дие. Об этом пишет 24 Канал.

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Правительство уточнит требования для укрытий

В настоящее время, 19 декабря, правительство примет постановление, уточняющее требования к устройству защитных сооружений гражданской защиты.

Это нормы пешеходной доступности, четкий учет укрытий государством, общинами и предприятиями, аккумулирование данных в Информационной системе, за которую ответственна ГСЧС и интегрирована с другими государственными реестрами,

– сказал Шмигаль.

Министр отметил, что, прежде всего, надежные укрытия должны быть во всех школах и детсадах. Правительство уже выделило на это 1,5 миллиарда гривен. Согласно данным ОВА, более 80% образовательных учреждений имеют соответствующие хранилища.

В следующем году направим еще 2,5 миллиарда гривен субвенции для создания безопасных условий нашим детям,

– добавил он.

Укрытия будут доступны в Дие

В то же время представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сказал, внесенные изменения в указ президента Украины №353/2023 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "Об результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения".

Теперь предусмотрено содействие качественному определению потребности в защитных сооружениях гражданской защиты. Это будет происходить путем определения расчетных радиусов пешеходной доступности объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты.

В частности, планируется предусмотреть возможность предоставления информации о защитных сооружениях гражданам с помощью Дии. Отдельно определен порядок исключения из фонда защитных сооружений гражданской защиты простых укрытий.

Также ГСЧС поручили обеспечить разработку системы "Учет и визуализация фонда защитных сооружений гражданской защиты" и проведение ее опытной эксплуатации до 01 июня 2024 года. А вот ввести ее в эксплуатацию нужно не позже того же дня.

Обратите внимание. Премьер-министр Денис Шмигаль уточнил, что вся информация о наличии укрытий будет доступна через Дию в виде интерактивной карты. Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, направить жалобу или подать свое предложение.

Он добавил, что аналогичная система уже работает по пунктам несокрушимости. Сейчас их развернули более 12,5 тысячи и еще почти 760 заработают в случае необходимости.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров рассказал 24 Канала, что в Дие будет определенная платформа, где можно собрать все пункты несокрушимости и укрытия, посмотреть, чем они обеспечены, увидеть фото и оставить отзыв.