Об этом заявил Вадим Денисенко, советник министра внутренних дел Украины.

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У нас уже есть первые великие победы, победы благодаря нам всем и победы благодаря нашим западным партнерам,

– отметил Денисенко.

Денисенко приводит 2 примера такой победы:

Российский Сбербанк , крупнейший банк России, заявил о том, что он вдвое поднимает ставки и полностью выходит из европейского рынка . "Им нет места в Европе, у них нет возможности работать дальше", – отмечают в МВД.

Крупнейший в России и один из крупнейших в мире металлургических комбинатов Северсталь заявил о том, что больше не может работать на европейском рынке . По словам Денисенко, в годовом исчислении это потеря 3,5 миллиардов долларов для России.

"Это только начало. Россияне уже начинают понимать, что происходит. Но нам нужно помочь им это понять", – заявил Денисенко. Как только 55 – 60% россиян будут против войны, путинский режим можно будет остановить.

Полное заявление пресс-центра МВД: смотрите видео​

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