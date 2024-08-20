В частности публичные комментаторы Сергей Лямец, Евгений Магда, Тарас Загородний и Виталий Кулик комментировали ситуацию вокруг долга банка в сумме более 1,2 миллиарда гривен перед госкомпанией с позиций финучреждения, а активист Назар Приходько даже подал несколько заявлений о деятельности Владимира Кудрицкого в НАБУ и ГБР. Об этом говорится в публикации издания Коротко Про.

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Издание отмечает, что осенью 2021 года банк "Альянс" выдал рекордную гарантию в пользу Укрэнерго за ООО "Юнайтед Энерджи" – энергетической компании из орбиты Игоря Коломойского и его партнеров. В марте 2022 года "Юнайтед Энерджи" покупала электроэнергию у государственной компании "Укрэнерго". Однако не рассчиталась. Поэтому "Укрэнерго" предъявило к погашению гарантии на 716 миллионов гривен, а также пени и штрафы – все вместе на 1,2 миллиарда гривен. "Альянс" отказался рассчитываться по долгу. НАБУ открыло производство о хищении государственных средств и до марта 2024 года расследовало его, а затем передало в суд. В хозяйственном процессе "Укрэнерго" пытается взыскать с "Альянса" неуплаченные 1,2 миллиарда гривен.

Начиная с января 2024 года, когда стало понятно, что расследование НАБУ подходит к концу и скоро дело будет передано в суд, когда в международный розыск была объявлена Юлия Фролова (председатель правления банка "Альянс" – 24 Канал) – медиа начинают буквально бомбардировать читателей мыслями блогеров по поводу того, почему "Укрэнерго" вместе с компанией из окружения Коломойского – является настоящим виновником того, что произошло, а банк – ни при чем,

– говорят в издании.

По словам авторов материала, основные тезисы информкампании сводились к тому, что банк "Альянс" вышел "крайним", а "настоящие виновники" – Коломойский и лично Владимир Кудрицкий, который к тому же якобы выпустил своего подчиненного, причастного к сделке, за границу. Из-за ситуации с "Альянсом" "Укрэнерго" вроде бы пытается "отбелиться" от неудовлетворительных результатов аудита. А необходимость заплатить по долгам "Юнайтед Энерджи" выльется проблемами не только для "Альянса", но и для всей финансовой системы, а также будет иметь последствия для отношений с международными партнерами.

"В кампании в разные периоды участвовали блогер Сергей Лямец, политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда, политический эксперт Александр Кочетков, политолог Тарас Загородний, политолог Виталий Кулик. Тема "роли Укрэнерго" очевидно настолько "болит" неравнодушным гражданам, что в медиа даже появился вброс со ссылкой на анонимные источники, что Кудрицкий якобы получил 5 миллионов долларов "своей доли" от разворованных средств госкомпании", – говорится в статье.

Но больше других озаботился судьбой банка "Альянс" и ответственностью "Укрэнерго" активист Назар Приходько. Он не только публиковал многочисленные посты в социальных сетях и блогах на тему злоупотреблений Владимира Кудрицкого и "Укрэнерго", но и совершал вполне проактивные действия в поддержку своей гражданской позиции,

– заявляет издание.

В частности Приходько подал ряд заявлений в правоохранительные органы о якобы незаконном обогащении, а также о "сговоре с Коломойским" по делу хищения средств "Укрэнерго". Именно на заявлениях Приходько основывались потом многочисленные публикации о том, что "Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ и ГБР открыть дело в отношении Кудрицкого". Сколько стоили услуги адвокатов, которые сопровождают иски активиста, и кто их оплачивает – не разглашают. В своих публикациях Приходько фактически признает, что отстаивает интересы банка "Альянс", говорят журналисты: "... теперь (Кудрицкому – 24 Канал) приходится, уже не прикрываясь, вместе с его компанией совместно пытаться перевесить ответственность за украденный ярд на банк-гарант, который не захотел платить за чужое преступление. Кудрицкий и Коломойский вместе борются с банком в судебном процессе – что это, как не "явка с повинной?".

"Поэтому пытаясь спастись от банкротства и не отдавать, по сути, украденный у государства 1 миллиард гривен, банк "Альянс" пытается дестабилизировать государственную компанию, которая отвечает за критическую инфраструктуру в самый ответственный период. Остается надеяться, что суды в своих решениях будут исходить из юридических норм, а не из аргументов заинтересованных медийных лиц", – считают авторы публикации.