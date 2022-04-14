Майоров заметил, что Кадыров начинал еще до нападения. В частности, своими обращениями к Владимиру Зеленскому и обещаниям быстро решить украинский вопрос.

Заметьте Кадыровцы воюют, как обезьяны – это любой военный подтвердит, – Гайдай

Кадыров собирался устроить парад с лезгинкой во "взятом за три дня" Киеве. А теперь сосредоточился на Мариуполе. Уже в 26 раз Кадыров объявляет его "ну почти взятым".

По словам Майорова, Кадыров стал главным медийным персонажем войны не только потому, что он – мерзкая фигура федерального уровня. И даже не потому, что из чеченцев для устрашения противников сознательно лепят образ "диких горцев-резников".

Майоров отметил, что в течение 1990-х Ичкерия была символом антиколониального духа, дерзкой непримиримости и даже способности победить "российского Голиафа". То, как Чечня сопротивлялась, вызвало восторг и зависть далеко за пределами Кавказа.

Путин прибег к кровавым провокациям

На уничтожение этого символа Путин бросил огромную армаду. Перед тем для оправдания жестокости он прибег к демонизации чеченцев с помощью ненавистнической пропаганды и кровавых провокаций,

– говорится в сообщении.

Тогда Москве удалось переломить ситуацию в Чечне. Страна-оккупант восстановила имперское реноме.

"Кадыровщина – это модель усмирения мятежной провинции"

Майоров назвал Кадыровщину моделью усмирения мятежной провинции. Когда отец Рамзана Кадырова был главным муфтием Ичкерии. Его назначил сам Джохар Дудаев.

"Партизанский муфтий Кадыров-старший официально объявил России джихад. Но Москва подобрала ключик к лояльности семьи Кадыров, и они возглавили Чеченскую Республику в составе России", – заметил Майоров.

Чеченское сопротивление подавлялось чеченскими руками. Вместо свободолюбивой Ичкерии – отвратительная восточная деспотия. В ней царят средневековые порядки.

Путин не реализует свои планы

Теперь Путин хочет сделать с Украиной то же, что когда-то с Чечней. Путинские генералы уверяют, что война все спишет, а победа – все обнулит. Они не останавливаются перед каким-либо насилием.

"Кадыров не зря стал звездой этой войны. Потому что кому, как ни ему, понимать, чего именно Путин добивается в Украине. Но кадыровизации Украины не будет", — говорится в сообщении.

На это есть ряд причин. В частности:

Путин недооценил масштабы Украины. Географически и по количеству населения страна в десятки раз больше Чечни.

Украина – в десятки раз сильнее Ичкерии. Украинские институты эффективно работают, есть современная боеспособная армия, консолидированная демократия, международное признание и поддержка в мире.

Ичкерия не имела действенной поддержки от демократического мира. Москве было легче демонизировать "ваххабитов", чем "бандеровцев". Особенно после трагедии 11 сентября 2001 года.

Чтобы победить в Ичкерии, Москва пошла по пути чеченизации конфликта. Тогда Путин отыскал Кадыровых и других чеченцев, готовых к братоубийственной войне. В Украине же "византийские принципы господства сломались".

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