На сайте детской больницы Санкт-Петербурга и других на главной странице появились материалы проекта " Харьковский трибунал. Нюрнберг 2022 " о преступлениях армии РФ. Информация об этом размещена на сайте проекта.

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При попытке зайти на главную страницу больницы отображаются материалы об обстреле жилых кварталов городов и сел, в результате которых погибли мирные граждане, среди них много детей.

Фото с сайта:

Сайт "Харьковский трибунал. Нюрнберг 2022" также отображается при просмотре российкого туристического сайта для поиска и аренды вилл за границей.