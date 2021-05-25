Инициативы властей по увеличению налоговой нагрузки на экономику противоречат заявленным планам по ускорению экономического рост.

Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

Общеизвестно, что если страна нуждается в ускорении экономического роста, то налоги нужно не повышать, а наоборот снижать. Искусство государственной политики лежит в балансе интересов. Необходимо искать такой баланс интересов, который был бы оптимальным, чтобы экономика нормально развивалась, чтобы было больше денег именно благодаря развитию, а не просто из-за резкого увеличения налогов,

– сказал Фесенко.

По его словам, желание власти сегодня пополнить госбюджет благодаря увеличению налогов в будущем может негативно сказаться на всей экономике страны.

"Почему возникла такая инициатива? Это вызвано банальной необходимостью пополнить бюджет после длительного экономического кризиса. Бюджет нужно наполнять, есть необходимость найти деньги. Искать сродства за счет увеличение налогов – наиболее легкий путь, но он, как правило, связан с рисками, так как, чем больше налоги, тем тяжелее бизнесу. В конечном итоге экономика страны получает негативный эффект", – отметил эксперт.

По его словам, между украинским бизнесом и правительством должен быть проведен конструктивный диалог, чтобы найти оптимальную величину налоговой нагрузки.

Если украинский бизнес будет нормально развиваться, увеличивать объемы производства, экспорта, то и государство больше получит. Необходимо в процессе диалога найти оптимальную величину налоговой нагрузки на украинские отрасли экономики. Должен быть продуктивный, конструктивный диалог между государством и крупными компаниями,

– сказал он.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины на заседании 12 мая одобрил законопроект, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс для сбалансирования государственного бюджета.

Документом предлагается повысить ставки налогов, в частности, платы за использование воды и лесов, экологического налога, рентных платежей и акциза на алкоголь и ряд других налогов.