Сегодня речь идет о том, что право избирать и быть избранным – это сердце демократии и любой избирательной системы. Это кажется нам естественным правом, но оно не всегда было доступно всем. И сейчас в Украине есть большие проблемы с правами маломобильных людей на выборах.

Слово "инклюзивность" происходит от английского inclusive и означает включенность или вовлеченность во что-то. То есть то, что не было доступно каждому, становится доступным всем. Как это касается выборов – читайте в программе "Выборы наизнанку" на 24 канале.

Важно Лифтов нет, пандусы – редкость: ситуация на избирательных участках для людей с инвалидностью шокирует

Права женщин

В начале 20 века, женщины имели право голоса только в 6 странах, в частности в:

Дании, Норвегии, Исландии, Финляндии, Австралии, Новой Зеландии.

В других странах право женщин голосовать ограничивалось правом приготовить мужу завтрак, чтобы тот не шел на выборы голодным. Прошло 100 лет, а эти страны до сих пор есть в рейтинге лучших стран для жизни.

Женщины не имели права голоса / Скриншот из видео

Права мужчин

Во Франции впервые ввели прямые выборы 200 лет назад. Однако участвовать в голосовании могли только мужчины, но не все – только те, которые заплатили за год не менее 300 франков налогов. В нынешнем эквиваленте – это примерно 50 тысяч долларов.

Сколько должны были заплатить налогов во Франции за год / Скриншот из видео

Проблемы с инклюзивностью сейчас

Но даже сегодня у целых групп населения остаются проблемы с реализацией своих избирательных прав.

Люди с инклюзивностью – это маломобильные люди, люди с инвалидностью. По данным Минсоцполитики, их в Украине 2 миллиона и 600 тысяч. К маломобильным людям также могут относиться: старики, временно маломобильные (например, беременные или мамы с детьми в колясках). Таких избирателей может быть до 40%.

Что гарантирует закон?

► Участок. На участке по крайней мере 1 кабинка для голосования должна быть шириной 110 сантиметров, а в ней столик – высотой 75 сантиметров с пространством снизу, чтобы там удобно мог расположиться человек на коляске.

Проходы на участок должны быть не менее 1,8 метра в ширину. Дверные проходы должны быть не менее 90 сантиметров в ширину. И, конечно, должны быть пандусы.

В кабинке удобно должен располагаться человек на коляске / Скриншот из видео

► Путь к участку. Кроме того, с 1 апреля 2019 года вступили в силу новые государственные строительные нормы, которые требуют, чтобы на пути к участкам была установлена ​​система информирования и ориентирования. А сами дорожки и тротуары должны быть адаптированы для людей с тележками.

► Указатели. Кроме визуальных указателей, должны быть тактильные элементы или аудиоуказатели для незрячих избирателей. Также должны быть места для парковки для людей с инвалидностью и специально оборудованные туалеты.

Должны быть аудио-, визуальные и тактильные указатели / Скриншот из видео

Что показывает практика?

Мониторинг во время выборов 2019 года показал, что примерно 3 тысячи участков не были оборудованы пандусами. Фактически, были недоступны для людей с инвалидностью. А проблемы с доступностью для маломобильных избирателей имели более 16% участков, а это – каждый 6.

Также в кодексе не урегулированы бюллетени со специальным трафаретом для незрячих.

Почему так происходит и как голосуют избиратели в Украине и за рубежом – смотрите в видео программы.

Программа "Выборы наизнанку" создана в рамках проекта USAID "Местное наблюдение за политическими процессами в Украине". Позиция USAID может не совпадать с мнениями, высказанными в программе. Создан совместно с Гражданской сетью "Опора" и "Громадським".