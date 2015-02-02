Иногда только оружие может остановить оружие, — The Guardian

Запад должен немедленно предоставить Украине современное оборонительное оружие, чтобы она могла противостоять силовому давлению со стороны Путина, и только после этого можно переходить к переговорам.

Об этом говорится в статье британского издания The Guardian.

Влиятельное издание назвало Владимира Путина "Слободаном Милошевичем бывшего Советского Союза", который пытается создать марионеточное государство на территории Восточной Украины.

Зацикленная на Греции и еврозоне, Европа позволяет появиться новой Боснии на собственном дворе. Проснись, Европа. Если мы что-нибудь выучили из нашей собственной истории — то Путин должен быть остановлен,

— говорится в статье.

Автор отмечает, что группа экспертов, в том числе, экс-посол США при НАТО Иво Даалдер, а также эксперт по вопросам России Строб Тэлбот определили необходимое военное оборудование для Украины. В этом перечне — контрбатарейные радары для обнаружения ракет дальнего радиуса действия, беспилотные летательные аппараты (БПЛА), электронное противодействие использованию вражеских БПЛА, средства защищенной связи, бронированные джипы и медицинское оборудование.

Только тогда, когда украинская оборона сможет убедительно поставить российское наступление в патовую ситуацию, мирное урегулирование станет возможным. Иногда нужно оружие, чтобы остановить оружие,

— отмечается в публикации.

Не менее важной является борьба с лживой пропагандой. "СМИ, как правило, классифицируются как мягкая сила, но они так же важны для Путина, как и его танки T-80. Он вложил в них много денег", — отмечают авторы статьи. В публикации также отмечается необходимость углубления экономических санкций против России, которые "в сочетании с воздействием низких цен на нефть уже имеют определяющий эффект".

В издании заключили, что "ни одна из этих вещей не остановит Путина уже завтра, но в вместе они в конце концов сработают".

"Диктаторы выигрывают в краткосрочной перспективе, демократии — в долгосрочной", — подытожили в The Guradian.

Напомним, по информации источников издания The New York Times, дебаты о поставках оружия Украине в администрации президента США разгорелись с новой силой.