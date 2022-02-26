Однако отметку можно увидеть только в приложении. Если зайти через ПК, маркировки нет, сообщает 24 канал.
Обратите внимание Instagram заблокировал аккаунт Кадырова: у него было почти 5 миллионов подписчиков
Плашка "Это издание контролируется государством Россия" появилась в:
- Russia Today;
- "Риа-новости";
- Sputnik;
- ТАСС;
- Lenta.ru.
Кроме того, Instagram обозначил маркировкой учетную запись шоу "Вечерний Ургант".
Соответствующая отметка Lenta.ru / Скриншот из соцсети
Соответствующая отметка "Вечернего Урганта" / Скриншот из соцсети
Соответствующая отметка в ТАСС / Скриншот из соцсети
Отметим, что из-за полномасштабного вторжения России Минцифры обратилось к Meta по блокировке Facebook и Instagram.
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