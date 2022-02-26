Однако отметку можно увидеть только в приложении. Если зайти через ПК, маркировки нет, сообщает 24 канал.

Обратите внимание Instagram заблокировал аккаунт Кадырова: у него было почти 5 миллионов подписчиков

Плашка "Это издание контролируется государством Россия" появилась в:

  • Russia Today;
  • "Риа-новости";
  • Sputnik;
  • ТАСС;
  • Lenta.ru.

Кроме того, Instagram обозначил маркировкой учетную запись шоу "Вечерний Ургант".


Соответствующая отметка Lenta.ru / Скриншот из соцсети


Соответствующая отметка "Вечернего Урганта" / Скриншот из соцсети


Соответствующая отметка в ТАСС / Скриншот из соцсети

Отметим, что из-за полномасштабного вторжения России Минцифры обратилось к Meta по блокировке Facebook и Instagram.

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