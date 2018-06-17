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Телеканал новостей 24 Программы Інститут просвіти

Институт просвещения. Международный день отца: яркое видео

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Международный день отца
Международный день отца / Фото из открытых источников

40 стран мира в третье воскресенье июня отмечается День отца. Стоит отметить, что в мире около 20% мужчин идут в "декретный" отпуск, самый известный из них – основатель Facebook Марк Цукерберг.

Больше – смотрите в видео.

 

Теги: Інститут просвіти
Источник: 24 канал
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