Выносливость как оружие: почему инструктор ССО "Финик" преодолевает километры на марафоне ради своих сослуживцев

Для инструктора учебного центра Сил специальных операций с позывным "Финик" бег стал не просто средством поддержания формы, а неотъемлемой частью боевой закалки.

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Что известно о мероприятии?

С точки зрения боевых задач я бы провел параллель между длинными дистанциями, где требуется не только физическая выносливость, но и морально-психологический фактор – борьба с самим собой и тренировка силы воли. Основной акцент, чем полезен бег при выполнении боевых задач, – это тренировка силы воли– делится "Финик".

В этом году традиционный Киевский марафон несокрушимости от Run Ukraine из-за ситуации с безопасностью впервые сменил место проведения и состоялся в Хмельницком, став одним из крупнейших спортивных событий города за последние годы. Мероприятие собрало около 11 тысяч участников из разных регионов Украины и мира, а совместными усилиями удалось собрать почти 1,5 миллиона гривен на тепловизоры для подразделения Сил специальных операций. Среди тех, кто успешно преодолел полумарафонскую дистанцию, был и "Финик".

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От артиллерии до Q-курса ССО

В армии "Финик" с 2017 года. После окончания военного института он служил в артиллерийской бригаде Сухопутных войск, однако монотонность службы побудила его искать более динамичный путь.

В то время в Украине создавались Силы специальных операций, и философия нового рода войск сразу привлекла офицера. Переход в ССО для него начался с квалификационного Q-курса – самого жесткого испытания на выносливость в Силах обороны.

Первая попытка "Финика" в 2019 году оборвалась за три недели до долгожданного выпуска из-за тяжелого перелома. Впереди его ждали долгая реабилитация и повторение почти всего курса с нуля.

У меня почти два года выпали из жизни… Но когда я прошел курс со второго раза, то воспринял это как благодать. Это совсем другой уровень восприятия материала: ты уже знаешь основу. На занятиях по тактике малых групп даже колени не болели, хотя рюкзаки были тяжелее, чем в 2019-м. Чувствовал себя как рыба в воде– вспоминает военный.

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Почему в ССО делают ставку на выносливость

Пройдя отбор, "Финик" выполнял боевые задачи в группах специального назначения – от района ООС до полномасштабного вторжения 2022 года, когда его подразделение действовало в Киевской области – в Буче, Ирпене и Бородянке. В 2023 году "Финик" перешел на должность инструктора, где занялся разработкой учебной программы и подготовкой будущих операторов ССО. Сегодня в учебном центре готовят бойцов, уже прошедших базовую службу. Программа охватывает все: от инженерного дела до связи и тактической медицины, однако основным остается именно выносливость.

Основной акцент в моей работе – это планирование и тактика. Мне важно не просто изложить материал, а научить курсантов думать наперед, просчитывать свои действия и принимать решения в условиях нагрузки. Почему курсант лучше развивает свою выносливость по ходу курса, тем лучше он показывает себя на итоговом экзамене – трехдневном выходе в лес, где приходится преодолевать десятки километров с полным снаряжением– объясняет инструктор.

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Правила дистанции: советы от инструктора ССО для тех, кто выходит на следующий старт

Для "Финика" бег – это ежедневная работа и собственная практика закаливания выносливости. Преодолевая километры на службе и спортивных трассах, он сформировал свои собственные нерушимые правила подготовки. Этими лайфхаками боец делится с теми, кто готовится к предстоящим забегам, чтобы каждый смог преодолеть дистанцию без травм и уверенно финишировать:

Проверяйте обувь заранее: "Первый полумарафон я бежал в кроссовках, которые были на размер больше, и натер ноги так, что запомнил это на всю жизнь. Главное правило: обувь должна быть легкой, удобной, точно по размеру и уже разношенной. Пробежать хотя бы три километра – идеальный вариант, чтобы проверить, подходит ли она вам".

Облегчите рацион перед стартом: "Перед тяжелым забегом стоит очистить организм: не употреблять слишком много кофе, тяжелой и сладкой пищи, чтобы легче дышалось. За три дня до старта перейдите на зеленый чай, чистую воду, свежие салаты и белковые продукты".

Умно распределяйте энергию: "На длинных дистанциях организму нужна стабильная поддержка. Я использую беговые гели или кофеин, а также предтренировочные комплексы; в отличие от кофе, они поддерживают бодрость плавно и без резких спадов сил".

Держите свой темп и сохраняйте хладнокровие: "Секрет прост: чтобы бегать – нужно бегать. Главное – это регулярность и умение прислушиваться к себе. Не пытайтесь кому-то доказать что-то и не бегите на предельном пульсе только потому, что рядом кто-то задает высокий темп. У каждого должна быть своя скорость".

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Оценивая атмосферу Киевского марафона в Хмельницком, "Финик" отмечает: забег – это прежде всего ощущение общности и взаимной поддержки: "Забег очень понравился. Маршрут был немного сложен, плюс много луж, но как написано на футболке: "Бегу за ССО" – значит, бег за ССО, а еще за пятую медаль, чтобы завершить беговой сезон. Большой плюс – в Хмельницком было очень много собратьев. Даже на пунктах гидратации встречал ребят, которые проходили у меня курс".

В заключение инструктор дает главное напутствие всем, кто планирует выходить на следующие старты: "Если вы не профессиональный спортсмен, бегите для собственного удовольствия, наслаждайтесь пейзажами и просто получайте позитив от атмосферы и хороших людей рядом".

Тепловизоры, спасающие жизни на передовой

Главная цель забега имела не только спортивную, но и глубоко практическую составляющую – обеспечить спецназовцев современными приборами наблюдения. Для бойцов на передовой это критически важное оборудование.

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Сейчас обнаружить скрытые позиции противника часто можно только с помощью тепловизора. Для группы, действующей в тылу врага, это единственное критически важное средство, способное спасти жизнь– подчеркивает "Финик".

В конце концов, каждый такой забег – это гораздо больше, чем просто километры на часах или медаль на финише. Это объединение ради общей цели. Каждая гривна, собранная во время марафона на тепловизоры для ССО, превращается в дополнительные "глаза" для наших защитников. А самое главное – это реальный вклад в то, чтобы каждый из них смог выполнить боевую задачу и вернуться домой живым.