Intel представила ноутбук с двумя экранами: как он работает

Компания Intel представила ноутбук с двумя экранами. Стоит отметить, что в этом году многие производители анонсируют выход подобных девайсов, поэтому, возможно, уже до конца этого года это станет трендом, подобно "моноброви", которую впервые показала компания Apple на своем iPhone X. Разработка нового ноутбука заняла у американской компании два года и сейчас его представят как Tiger Rapids.

Об этом сообщает PC World.

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Tiger Rapids от Intel получил два экрана EPD (electronic paper display), которые по ощущениям напоминают бумагу. Эта функция позволяет удобно писать от руки на девайсе. Стоит отметить, что диагональ каждого из дисплеев ноутбука не превышает 7,9 дюймов. Также новинка получила процессор Core седьмого поколения, а примерная продолжительность работы на одном заряде составляет от 13 до 15 часов.

Стоит отметить, что второй экран Tiger Rapids можно будет использовать для клавиатуры, ярлыков быстрого доступа и для отображения любой другой информации. Также к ноутбуку можно подключить мышь и клавиатуру.

Выпуском ноутбука займутся партнеры Intel, поэтому пока точные сроки его выхода на рынок неизвестны.

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