11:52
13 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
25°C 17°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин разволновался. Главное богатство россиян
Вєсті Кремля
22:46, 12 июня
Вести.UA. Атака дронов. Наказание за кнопкодавство
Вєсті.UA
22:18, 12 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, сегодня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты

Intel презентует дискретные карты собственного производства

119 Читати новину українською
Intel презентует дискретные карты собственного производства
Intel презентует дискретные карты собственного производства / Фото из свободных источников

Компания Intel решила выйти за рамки рынка центральных процессоров. Генеральный директор корпорации Брайан Кржанич официально объявил, что Intel работает над новыми дискретными видеокартами собственного производства.

Об этом сообщает wccftech.

Читайте также: Intel презентовала процессор с рекордным количеством ядер

Intel сейчас активно работает над двумя линейками GPU с кодовыми названиями Arctic Sound и Jupiter Sound. Отраслевой аналитик Ашраф Исса утверждает, что Arctic Sound станет первым видеоускорителем Intel 12 поколения, и получит шину EMIB для соединения с процессором. И хотя эта схема напоминает уже существующие интегрированные решения Vega MH и Intel 8809G, область ее применения не ограничится датацентрами. К выпуску, по имеющейся информации, планируется и геймерска серия видеокарт.

Линейка Jupiter Sound станет наследницей Arctic Sound, и будет представлять уже 13 поколение графики от Intel. Дата выхода новинки пока неизвестна, ведь она находится на ранней стадии разработки. Однако ожидается, что она станет значительно быстрее предшественницы.

Ранее в сети уже ходили слухи о том, что Intel покажет новые GPU в рамках выставки CES 2019, но, по словам Кржанича, запуск дискретных видеокарт состоится только в 2020 году. Учитывая, что в среднем от начала разработки до выпуска видеокарты проходит три года, это заявление выглядит весьма амбициозным.

Однако следует учитывать, что ответственным за подразделение GPU стал Раджа Кодури, бывший глава Radeon Technologies Group, который имеет богатый опыт разработки видеоускорителей.

Читайте также: В сети появились характеристики нового 10-нм процессора от Intel

Выходу дискретных видеокарт Intel поспособствовала корпорация NVIDIA, ведь именно она продала процессорному гиганту свои базовые наработки и лицензию на производство графических ускорителей. Это позволило Intel начать разработку собственных видеокарт, не опасаясь патентных исков.

Стоит отметить, что это не первая попытка Intel выйти на рынок дискретной графики, однако впервые компания вкладывает в разработку такие амбиции, ресурсы и таланты.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Intel Гаджеты
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
сегодня, 11:16 Как цинично врачи зарабатывают на онкобольных детях
Олександра Устінова 69
Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
сегодня, 11:15 Як цинічно лікарі заробляють на онкохворих дітях
Олександра Устінова 131
Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
12 июня, 12:00 Технологии iSensoric от Siemens Бытовая Техника – новая эпоха в развитии стиральных машин
Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
сегодня, 08:43 Об инвестиционном потенциале украинского энергетического и аграрного сектора
Тимур Чмерук 199
Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
12 июня, 22:02 Після вбивства 500 собак шкуродер Святогор планував взятися за людей
Ольга Бродська 2140
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук