Intel презентует дискретные карты собственного производства

Компания Intel решила выйти за рамки рынка центральных процессоров. Генеральный директор корпорации Брайан Кржанич официально объявил, что Intel работает над новыми дискретными видеокартами собственного производства.

Об этом сообщает wccftech.

Читайте также: Intel презентовала процессор с рекордным количеством ядер

Intel сейчас активно работает над двумя линейками GPU с кодовыми названиями Arctic Sound и Jupiter Sound. Отраслевой аналитик Ашраф Исса утверждает, что Arctic Sound станет первым видеоускорителем Intel 12 поколения, и получит шину EMIB для соединения с процессором. И хотя эта схема напоминает уже существующие интегрированные решения Vega MH и Intel 8809G, область ее применения не ограничится датацентрами. К выпуску, по имеющейся информации, планируется и геймерска серия видеокарт.

Линейка Jupiter Sound станет наследницей Arctic Sound, и будет представлять уже 13 поколение графики от Intel. Дата выхода новинки пока неизвестна, ведь она находится на ранней стадии разработки. Однако ожидается, что она станет значительно быстрее предшественницы.

Ранее в сети уже ходили слухи о том, что Intel покажет новые GPU в рамках выставки CES 2019, но, по словам Кржанича, запуск дискретных видеокарт состоится только в 2020 году. Учитывая, что в среднем от начала разработки до выпуска видеокарты проходит три года, это заявление выглядит весьма амбициозным.

Однако следует учитывать, что ответственным за подразделение GPU стал Раджа Кодури, бывший глава Radeon Technologies Group, который имеет богатый опыт разработки видеоускорителей.

Читайте также: В сети появились характеристики нового 10-нм процессора от Intel

Выходу дискретных видеокарт Intel поспособствовала корпорация NVIDIA, ведь именно она продала процессорному гиганту свои базовые наработки и лицензию на производство графических ускорителей. Это позволило Intel начать разработку собственных видеокарт, не опасаясь патентных исков.

Стоит отметить, что это не первая попытка Intel выйти на рынок дискретной графики, однако впервые компания вкладывает в разработку такие амбиции, ресурсы и таланты.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.