Возможны ли территориальные уступки в пользу России: Буданов дал категорический ответ

Украина не согласится на территориальные уступки в пользу России. Все пока оккупированные земли рано или поздно будут освобождены от оккупации и возвращены под контроль.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в новом интервью изданию Al-Modon.

Отдаст ли Украина территории?

Руководитель Офиса президента сообщил, что вопрос территорий был ключевым на недавних трехсторонних переговорах с участием Украины, США и России в Женеве. По его словам, Киев занимает жесткую позицию по этому поводу.

Я уверен, что украинский народ отвергнет любые замыслы относительно нашей земли. Все оккупированные территории останутся временно оккупированными и неизбежно со временем будут освобождены,

– сказал он.

По его словам, Россия стремится захватить не конкретные регионы, а всю Украину. Он добавил, что за 12 лет Москва не смогла полностью оккупировать ни одной части нашей страны, и, по мнению Буданова, эта ситуация не изменится в будущем.

К слову, недавно заместитель министра иностранных дел Украины Марьяна Беца во время заседания Совета Безопасности ООН также заявляла, что Киев никогда не согласится на подобное, и что Россия чувствует безнаказанность за свои преступления.

О чем еще заявлял Буданов?