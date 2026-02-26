Чи можливі територіальні поступки на користь Росії: Буданов дав категоричну відповідь

Україна не погодиться на територіальні поступки на користь Росії. Усі наразі окуповані землі рано чи пізно будуть звільнені від окупації та повернуті під контроль.

Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у новому інтерв'ю виданню Al-Modon.

Дивіться також Попереджав ще у листопаді 2021 року: журналіст зі США пригадав точні прогнози Буданова

Чи віддасть Україна території?

Керівник Офісу президента повідомив, що питання територій було ключовим на нещодавніх тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії у Женеві. За його словами, Київ займає жорстку позицію з цього приводу.

Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені,

– сказав він.

За його словами, Росія прагне захопити не конкретні регіони, а всю Україну. Він додав, що за 12 років Москва не змогла повністю окупувати жодної частини нашої країни, і, на думку Буданова, ця ситуація не зміниться у майбутньому.

До слова, нещодавно заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН також заявляла, що Київ ніколи не погодиться на подібне, і що Росія відчуває безкарність за свої злочини.

Про що ще заявляв Буданов?