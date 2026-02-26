Чи можливі територіальні поступки на користь Росії: Буданов дав категоричну відповідь
- Україна не погодиться на територіальні поступки на користь Росії, і всі окуповані землі рано чи пізно будуть звільнені.
- Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що Росія прагне захопити всю Україну, але їй цього не вдасться.
Україна не погодиться на територіальні поступки на користь Росії. Усі наразі окуповані землі рано чи пізно будуть звільнені від окупації та повернуті під контроль.
Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов у новому інтерв'ю виданню Al-Modon.
Чи віддасть Україна території?
Керівник Офісу президента повідомив, що питання територій було ключовим на нещодавніх тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії у Женеві. За його словами, Київ займає жорстку позицію з цього приводу.
Я впевнений, що український народ відкине будь-які задуми щодо нашої землі. Усі окуповані території залишаться тимчасово окупованими і неминуче з часом будуть звільнені,
– сказав він.
За його словами, Росія прагне захопити не конкретні регіони, а всю Україну. Він додав, що за 12 років Москва не змогла повністю окупувати жодної частини нашої країни, і, на думку Буданова, ця ситуація не зміниться у майбутньому.
До слова, нещодавно заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца під час засідання Ради Безпеки ООН також заявляла, що Київ ніколи не погодиться на подібне, і що Росія відчуває безкарність за свої злочини.
Про що ще заявляв Буданов?
Також в інтерв'ю Кирило Буданов заявив, що наразі не варто очікувати внутрішніх змін у Росії. За його словами, необхідним є створення умов, за яких країна-агресор Росія перестане існувати у форматі імперії.
Ще раніше керівник Офісу президента повідомляв, що позиція Росії щодо територій залишається незмінною. Вони продовжують вимагати контроль над усім Донбасом. Попри це, прогрес у перемовинах усе ж є.
Нагадаємо, стосовно територій Володимир Зеленський заявляв, що Україна не може поступитись навіть частиною території, яка залишається під контролем Києва. Від цього залежить безпека сотень тисяч людей.