На этот вопрос ответил историк и публицист Василий Расевич, который на платформе IQ проанализировал поведение Нафтали Беннета, а также его неоднозначные заявления.

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Что ж не так со скандальным интервью

Нафтали Беннет пришел к власти как противовес опытному Биньямину Нетаньяху, который 12 лет занимал пост израильского премьер-министра. Нетаньяху – известен своими особыми отношениями с Россией. Новоиспеченный государственный лидер захотел сразу же продемонстрировать не меньшие успехи в этой сфере.

Самое интересное начинается, когда речь заходит о его неожиданном визите в Путин в Сочи. О его личных впечатлениях от президента России, темах и характере разговоров. Впечатляет даже не то, с какой детской непосредственностью Беннет описывает разговоры, посещение апартаментов и прогулки по набережной. Несмотря на самовосхваление и продвижение самого себя на фоне массовых протестов против консервативного правого правительства в Израиле, в нем можно также найти очень много ценной информации о наиболее актуальных событиях. И особенно, что касается российско-украинской войны, позиции Путина и поведения президента Зеленского, – отмечает Василий Расевич.

По словам автора, с первых минут интервью становится понятно, что центральной фигурой во всех процессах является сам Беннет. Имея огромный опыт переговорщика, трезвый, холодный ум и позицию нейтральной личности, он решил с головой нырнуть в водоворот страшной опасности, чтобы спасти мир от очередной беды. Беннет подробно рассказывает об особенностях положения государства Израиль на Ближнем Востоке и необходимости Тель-Авива поддерживать неформальную связь с Москвой.

Обратите внимание! Ранее советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что заявление бывшего премьер-министра Израиля Нафтали Беннета об "обещании Путина не убивать президента Украины Владимира Зеленского" – не соответствует действительности. Он назвал это фикцией и напомнил, что единственное желание России – уничтожить Украину.

"Как Путин предлагает Беннету, который подчеркнуто демонстративно придерживается правил иудаизма, выпить некошерного вина, как присылает в номер набор продуктов, среди которых есть бекон… Поражает, что этот новичок по такому уровню делам, даже не замечает, как опытный гэбист муштрует его "шабатом" ". Что потом снова будет повторяться обязательно в шабате. Это как, по точному выражению одного эксперта, запустить на встречу с Меркель пса, при виде которых она цепенеет", – отмечает автор.

Похоже, что Беннету такая непосредственность Путина явно льстила. Он стал чувствовать себя очень важной фигурой на мировой арене, поэтому вообразил себя посредником в разрешении конфликта, который фактически невозможно разрешить. О чем с гордостью заявила, что предложил третий, отличный от путинского и украинского, вариант разрешения ситуации. То есть он предложил компромисс, по которому обе стороны должны были чем-то уступить.

По словам Беннета, Россия якобы отказалась от реализации политики денацификации, а Зеленский якобы отказался от вступления Украины в НАТО.

Что значит, что Путин отказался от реализации политики "денацификации"?

Ведь это стало причиной и обоснованием для "специальной военной операции", а точнее войны против Украины. Если Путин так легко отказался от основополагающего тезиса российской агрессии, то это свидетельствует о ее искусственности и надуманности. Ибо она служила единственным оправданием вероломной войны против соседнего суверенного государства. Служила мощным внутренним мобилизационным фактором, оправдывавшим в глазах россиян агрессивное нападение на суверенное государство.

Кто как ни израильский премьер-министр должен знать, что несправедливое обвинение в нацизме целого народа диктаторским режимом Путина и сокрытие откровенной агрессии за обманчивой риторикой, является двойным преступлением.

Во-первых, это преступление против памяти жертв подлинного нацизма.

А, во-вторых, воспринимая как должное обвинение Украины в нацизме, а не как ширму для военного вторжения, собеседник сам становился участником этого позорного действа. Действия инструментализации истории и грубого использования памяти невинных жертв нацизма.

Путин часами рассказывал о своем "видении" истории и особом "историческом праве" России

Здесь Беннет был не первым и не последним. Такие исторические лекции приходилось выслушивать президенту Макрону и немецким руководителям, на которых они в силу исторических обстоятельств производили просто волшебное впечатление.

Но для Нафтали Беннета в этой лекции, к сожалению, утратилось право народов на самоопределение и право суверенных государств на самостоятельное и независимое существование. Слова Путина об обещаниях Запада не принимать в НАТО бывшие страны и республики из советского лагеря, Нафтали Беннет проглотил как должное, – подчеркивает автор.

Есть из его интервью следует, что он соглашался с тем, что правда на стороне Путина, а Запад не сдержал слово.. Согласился с тем, что Россия имеет какое-то магическое "историческое право" никого не отпускать со своей имперской орбиты. В этом ключе он подходит и к Украине.

Он не думает, что Россия совершила вероломную агрессию против Украины и начала войну на уничтожение украинского государства, украинской идентичности, а воспринимает это в путинском понимании того, что Украина справедливо наказана за стремление стать членом НАТО. Что принуждение к неуступлению в НАТО, а значит и поддержке со стороны мощного союзника, для истекающей кровью страны не менее преступно, чем сама агрессия, – подчеркивает автор.

Однако Нафтали Беннет не может быть обвинен в подыгрыше Путину. Ибо на практике он не был уполномоченным посредником вести переговоры. Он был действительно своего рода коммуникатором со стороны Путина. А еще точнее "наивным почтальоном" Путина, передавшего Зеленскому требования российского диктатора. Согласно этой роли и построен дальнейший рассказ Беннета о Зеленском.

Важно! Зеленский требования Путина отверг и дал понять, что диалог с агрессором невозможен. Как позиция Украины, так и демократического Запада остается неизменной – враг прекращает войну, убирается с украинской территории, а затем начинаются переговоры. Поэтому заявления Нафтали Беннета о Зеленском следует воспринимать сквозь призму "почтальона", провалившего свою миссию.

Более того, рассказ Беннета приобретает гротескный вид, когда он якобы сообщил Зеленскому о "слове" Путина не убивать его, а тот сразу выскочил из бункера, зашел в кабинет и начал делать селфи. Мол, посмотрите, как я смел, никого не боюсь. В таком описании поведения Зеленского больше всего просматривается обесценивание героической борьбы украинцев и самого президента Украины.

Перечеркивает десятки покушений на президента Зеленского, потому что Путин пообещал Беннету того не убивать. Сводит борьбу и страдания украинцев к какому-то опереточному уровню.

Почему-то Нафтали Беннету, такому опытному борцу с терроризмом, даже не пришло в голову, что гэбист Путин таким образом хотел выманить Зеленского, чтобы облегчить задачу разнообразным ДРГ. Что он мог быть не просто "почтальоном" Путина, но и дезинформатором, который бы мог повлиять крайне негативно на ход истории. Этого не вышло. Зеленский остался жив не благодаря жесткому "слову" Путина и гениальному посреднику Беннету. Он остался жив, потому что поставил на карту свою жизнь.