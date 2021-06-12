Однако при этом отметил, что надеется на отсутствие "импульсивных поступков" со стороны главы Белого дома во время предстоящей встречи. Она состоится, напомним, 16 июня в Швейцарии.

Обратите внимание Байден, готовясь к встрече с Путиным, ежедневно слушал отчеты разведки, – СМИ

Путин сравнил Трампа и Байдена

Отношения России и США сейчас находятся на историческом минимуме. Однако не столь заметно лучшими они были и при президентстве Дональда Трампа.

Несмотря на это Владимир Путин считает, что "бывший президент США господин Трамп – чрезвычайный, яркий человек".

По поводу Байдена Путин сказал так: "Он кардинально другой. Президент Байден – человек, который занимается карьерой".

Это другой тип человека. Я очень надеюсь, что не будет никаких импульсивных движений со стороны президента США,

– подчеркнул глава Кремля.

Вероятно, имея в виду предстоящую встречу с ним в Швейцарии, которая запланирована на 16 июня.

Считает ли Путин, что "Путин – убийца"

Во время 90-минутного интервью у Владимира Путина спросили и о том, считает ли он себя убийцей. В том же стиле, в котором ранее спросили об этом у Джо Байдена (тогда, напомним, Байден в отношении Путина ответил: "Да, считаю" ).

За время своего президентства я привык к нападкам – со всех сторон, всех видов, по разным поводам и причинам, разного калибра и жестокости. Ничто из этого меня не удивляет,

– ответил Путин.

Заметим, журналист NBC при этом поименно перечислил ряд оппонентов Путина, убитых в последние годы. И Путин отреагировал довольно остро:

"Послушайте, не хочу говорить грубо, но это похоже как некое нарушение пищеварения, только словесного. Вы упомянули многих людей, которые действительно страдали и погибали в разные моменты времени по разным причинам и от рук разных людей".

Однако журналист, который брал у Путина интервью, сказал прямо президенту России: "Я все же считаю, что вы не ответили прямо на прямой вопрос".

Отрывок интервью опубликовали в ютубе NBC: смотрите видео

Другие части интервью NBC обещает показать в понедельник, 14 июня.