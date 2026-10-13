Об этом Сирский рассказал в интервью BBC.

Что рассказал Сирский после своей отставки?

По словам Сирского, с 2022 года война кардинально изменилась из-за массового использования беспилотников, средств радиоэлектронной борьбы, наземных роботизированных комплексов и искусственного интеллекта. Он утверждает, что украинские дроны превосходят российские по количеству и качеству, а большинство потерь на поле боя вызывают именно беспилотники. Сырский также заявил, что соотношение общих потерь сторон составляет примерно один к пяти–шести в пользу Украины, что свидетельствует о значительном преимуществе.

Курскую операцию бывший главнокомандующий назвал необходимым шагом, который помог сорвать российские планы наступления, заставить противника перебросить около 70 тысяч военных и дать украинским силам время на восстановление и подготовку резервов. По его словам, в течение месяца Силы обороны взяли под контроль 1273 квадратных километра территории. Сырский также подчеркнул результаты Добропольской операции, в ходе которой удалось освободить 440 квадратных километров и зачистить от российских подразделений еще около 330 квадратных километров.

Комментируя ситуацию на фронте, Сырский отметил, что протяженность активной сухопутной линии соприкосновения превышает 1250 километров. Из-за этого полностью перекрыть территорию невозможно даже силами противника, имеющего двойное численное превосходство. По его словам, на фронте сформировались так называемые зоны инфильтрации, где позиции удерживают небольшие рассредоточенные группы военных.

Сырский также рассказал о потере Авдеевки и Покровска, объяснив сложную ситуацию, объяснив сложную ситуацию превосходством России в живой силе и вооружении. По его словам, отход из Авдеевки был организованным, а украинским войскам удалось избежать окружения целых подразделений. В то же время он признал, что при наличии большего количества ресурсов некоторые решения могли бы быть иными.

Отдельно бывший главнокомандующий прокомментировал разногласия с бывшим министром обороны Михаилом Федоровым. По его словам, противоречия касались финансирования армейских нужд и закупок вооружения, в частности дронов. Сырский утверждает, что министерство отдавало предпочтение отдельным видам беспилотников, поэтому возникал дефицит других необходимых средств, в частности наземных роботизированных платформ.

Он также ответил на вопрос о своей отставке. Ситуацию с публичными призывами к его отставке бывший главнокомандующий назвал непонятной, подчеркнув, что решение о кадровых изменениях входило в полномочия президента Украины. По его словам, он не организовывал уличных акций, а лишь получал соответствующие решения главы государства после бесед с ним.

В заключение, оценивая перспективы завершения войны, Сырский отметил, что мирные переговоры будут зависеть от результатов боевых действий, стойкости украинцев и поддержки международных партнеров. Он также призвал европейские страны готовить армии, экономику и население к возможным угрозам со стороны России, подчеркнув, что не стоит рассчитывать на то, что война не выйдет за пределы Украины.