На самом же деле курс остается зафиксированным Национальным банком Украины. Об этом 24-му каналу эксклюзивно рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Отметим, что еще 24 февраля Нацбанк зафиксировал официальный курс доллара на уровне 29,25 гривны. По мнению Фурсы, в ближайшее время он будет оставаться на таком уровне.

Фурса предположил, каким будет курс

По словам инвестиционного банкира, отпускать курс никто пока не будет, потому что для украинской экономики сейчас важно, чтобы входил критический импорт.

Кроме того, как отметил эксперт, из-за шаткой ситуации с войной, а также сложной эмоциональной ситуации среди украинцев, курс мог бы в любой момент измениться. Вот поэтому его и зафиксировал НБУ.

Колебания курса действительно произошли, но только на "черном/сером рынке". Как объяснил Фурса, это произошло из-за того, что соответствующие лица начали спекулировать на том, что Нацбанк отпускает курс, вырвав из контекста слова главы НБУ.

Это привело к тому, что курс с 33 вырос до 38 – 39. Но поскольку причин на самом деле не было, ситуация уже стабилизировалась на уровне примерно 35 гривен за доллар,

– резюмировал Фурса.

Фурса рассказал о предполагаемом курсе валют: смотрите видео

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