20:08
21 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Сокол Путина загадил дворец в Саудовской Аравии. ГРУшник спалился
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 октября
      Вести.UA. Жир: Юзик продвигает "Квартал 95". Как "Слуге народа" помогает магия
      Вєсті.UA
      20:41, 19 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ГОРИЛА ХАТА: СКАНДАЛ С "95 КВАРТАЛОМ" ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      "Инвестохиллс Веста" достигла соглашения об урегулировании задолженности "Восход Солар"

      15 Читати новину українською
      "Восход Солар"
      "Восход Солар" / 368.media

      Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" достигла соглашения об урегулировании задолженности "дочки" китайской госкорпорации CNBM "Восход Солар"

      ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" достигла соглашения об урегулировании долга ООО  "Восход Солар" путем уступки права требования, сообщила финансовая компания "Инвестохиллз Веста" на своем официальном сайте.

      "История, которая доходила до публичных обвинений со стороны "Восход Солар" в адрес Финансовой компании "Инвестохиллз Веста" в противозаконных действиях в виде рейдерского захвата, благополучно завершена. В процессе переговоров Финансовой компанией "Инвестохиллз Веста" были урегулированы все ранее заявленные сторонами претензии", – говорится в сообщении компании.

      В 2012 году ООО "Восход Солар" получило от "Актив-Банка" кредит на $ 10 млн долларов. И заемщик, и кредитор на тот момент входили в орбиту влияния Андрея и Сергея Клюевых. В сентябре 2014 года Национальный банк Украины признал "Актив-Банк" неплатежеспособным и ввел в него временную администрацию.

      Впоследствии Фондом гарантирования вкладов было выявлено, что солнечные электростанции, принадлежащие "Восход Солар" и находящиеся в залоге у "Актив-Банка" в качестве обеспечения по предоставленному кредитному финансированию, были переданы братьями Клюевым китайской государственной корпорации CNBM International Corporation.

      ООО "Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" в декабре 2018 года на открытом аукционе приобрела у Фонда гарантирования вкладов физических лиц право требования по пулу проблемных кредитов ликвидированного вследствие неплатежеспособности "Актив-Банка", среди которых оказались финансовые обязательства ООО "Восход Солар" перед банком, обеспеченные залогами.

      Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" привлекает средства украинских и зарубежных инвесторов, и является крупнейшим оператором украинского рынка по урегулированию проблемной задолженности путем выкупа на прозрачных аукционах ФГВФЛ права требования по кредитной задолженности перед банками-банкротами, а также путем урегулирования проблемной задолженности перед финансовыми и банковскими учреждениями в корпоративном и розничном сегментах.

      Финансовая компания "Инвестохиллз Веста" входит в основанную в 2009 году инвестиционную группу Инвестохиллз, специализирующуюся на сделках в рамках специальных ситуаций и с проблемными активами, а численность в ее структурах профильных специалистов по вопросам коллекшена, судебного и внесудебного урегулирования долгов превосходит 400 человек. Группа успешно отстаивает свои права в судах по взысканию проблемной задолженности на основе международных стандартов бизнес-этики и требований законодательства, добиваясь высокой эффективности в сфере погашения выкупленных ею или урегулированных иным способом долговых обязательств.

      blog_ava
      Лига чемпионов: календарь матчей и турнирная таблица
      сегодня
      1671
      Теги: Новости Украины Финансы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно
      сегодня , 19:30 Сергей Сивохо – новый советник секретаря СНБО: что о нем известно
      Ірина Вихрущ 116
      Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      сегодня , 19:02 Смог в Киеве: что спровоцировало и стоит ли бить тревогу?
      Світлана Попова 64
      Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      сегодня , 17:52 Навіщо державний хор співав про Гонтареву й до чого тут олігархи
      Микола Давидюк 3080
      Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      сегодня , 16:34 Неоднозначные политические шутки 95 Квартала: смешно аж стыдно
      Ярослав Голобородько 436
      Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      сегодня , 15:00 Виклики нового Генпрокурора і доля прокурорів на місцях
      Ярослав Гришин 1587
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук