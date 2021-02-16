Временно исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю, в котором предложил рассмотреть вопрос о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины", которое возглавляет Андрей Коболев, и прекращении контрактов с членами Наблюдательного совета компании.

Среди причин и.о. министра называет невыполнение показателей по добыче газа, планы по сокращению добычи газа. Также Витренко просит провести аудит НАК "Нафтогаз Украины", так как напоминает о результатах проверки Госаудитслужбой, которая установила потери финансовых и материальных ресурсов на сумму 75,5 млрд. грн.

Напомним, в своей недавней резолюции Европарламент приветствует завершение разукрупнение НАК "Нафтогаз Украины" в 2019 году и создание юридически независимого оператора газотранспортной системы, отвечающей Третьему энергетическому пакету ЕС. Однако Европарламент выразил обеспокоенность по поводу последних выпадов против руководства "Нафтогаза", включая наблюдательный совет компании, которые подрывают ее независимость и прогресс реформ в этой области.

По мнению аналитика ИК Dragon Capital Сергея Фурсы, Витренко хочет уволить Коболева и уничтожить реформу корпоративного управления "Нафтогаза".

"Новый Витренко хочет уволить старого Коболева и старый Наблюдательный совет, опираясь на отчет государственной службы аудита, который все понимающие люди выбросили в топку и который не имеет ничего общего с финансовым анализом. И Витренко прекрасно это знает. Никто в мире финансов не воспринимает эту бумажку серьезно. Никто из инвесторов не отреагировал на ее публикацию. Потому что для всех финансистов есть аудированная отчетность Нафтогаза по международным стандартам. А для политологов и журналистов Медведчуковских каналов есть вот этот вот отчет. Это политический опус, с которым по телеканалам бегали популисты, который сделан только для того, чтобы с ним по телеканалам бегали популисты", – написал Фурса на своей странице в сети Facebook.

Напомним, осенью 2020 года в СМИ попали выводы аудита Госаудитслужбы, согласно которым выявлены нарушения, которые привели к убыткам на 75 млрд гривен. Сама Госаудитслужба сообщила, что документы, попавшие в прессу, не являются корректными. "Нафтогаз" заявил, что аудит действительно проводился, но компания не согласна с его выводами. Финансовый директор Группы "Нафтогаз" Петер Стефанус ван Дрил заявил, что компания платит все налоги и дивиденды государству вовремя и согласно закону.