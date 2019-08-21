Иосиф Броз Тито – диктатор, который не подчинился Гитлеру и Сталину

Смельчак, который бросил вызов крупнейшим диктаторам Европы. Он был главным инженером Блока Нейтральных стран, о котором не любили вспоминать при Союзе, но который де факто сдерживал обороты Холодной Войны. Сумел построить Землю Обетованную на перекрестке шести народов, у которых ненависть к соседям вписана в генетический код.

По одной из самых популярных версий, прозвище командира взялось из привычки раздавать поручения - он сначала указывал исполнителя и потом объяснял что он должен сделать. "Ты то" а "ты то" - так и повелось. Хотя сам Броз говорил, что взял псевдо из фамилии хорватского поэта. Мир услышал о нем во время Второй Мировой. Благодаря организаторским способностям Броз Тито стал во главе пол-миллионной армии партизан. Югославский движение сопротивления был уникальным своей пестротой и крупнейшим в Европе объединением, которое воевало со странами Оси без помощи союзников.

Лаконичное псевдо командира партизан приводило в ужас итальянцев и немцев. В листовках которые распространяли по оккупированной Югославии, говорилось о невероятной награде - 100 000 рейсмарок золотом - за живого или мертвого главаря партизан. План его ликвидации разрабатывал главный диверсант Третьего Рейха Отто Скорцени и утверждал лично Гитлер. Операция "Ход конем" вошла список в крупнейших десантных "акций" Второй Мировой. Главный штаб партизан в Дрвар окружили 20 000 солдат вермахта и хорватских усташей. Самолеты высадили несколько десантников, чтобы захватить главаря партизан. Но операция провалилась, а Тито, хоть и с раненой рукой, смог ускользнуть из лап фашистов.

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Первыми на помощь югославским партизанам в 1943 пришли англичане. Уинстон Черчилль прислал в качестве эмиссара к Тито своего сына Рэндольфа. А еще технику и оружие. С 1944 балканское движение сопротивления начинает получать поддержку из Советского Союза. Вместе с Красной армией партизаны освобождали Белград. В совместных боях проявились первые трещины в отношениях двух Иосифов. Тито написал в Москву письмо в котором жаловался на превосходство советских эмиссаров в своем штабе, массовые мародерства и изнасилования красноармейцами после освобождения Белграда. Ответ Сталина был резким. Он призвал не поднимать панику из-за отдельных искажений и не наговаривать на героическую и непобедимую Красную Армию.

Такая дерзость дала понять, что за военную помощь Москва хочет взамен полное подданство Югославии. А делиться этим с северным соседом Броз не собирался. Окончательный разрыв со Сталиным состоялся в 1948 году – Тито отказался быть вторым номером в придуманном в "белокаменной" Балканском Союзе Болгарии и Югославии. В ответ "союзник с севера" превратился во врага и начал гибридную войну.

Агенты влияния Москвы среди югославских коммунистов попытались снять Броза Тито, но попытка на пленуме провалилась. Впоследствии югославская разведка раскрыла заговор среди военных. Дошло до того, что Кремль разрабатывал план оккупации, подогнав войска к границам Югославии со стороны Венгрии и Болгарии. А шпионы проникли даже на съемки антифашистской саги "В горах Югославии". Параллельно на Тито готовились покушения.

В ответ на такую "любовь" Тито устроил небывалые репрессии. Под удар попали все москвофилы, любители "русского мира", Сталина и Красной Армии.

Самое скурпулезное отношение было к коммунистам и военным. Счастливчикам удавалось убегать за границу. Но большинство политзаключенных оказывались на югославском "алькатрасе".

Голый остров. Небольшой необитаемый клочок суши площадью менее 5 квадратных километров превратился в ад. Плохое питание, изнурительный труд в каменоломнях, взаимные распри и нечеловеческие условия содержания мало кому оставляли шансы выжить. Медики зафиксировали, что среди узников лагеря Голи Оток распространен странный недуг - деформация мужского тела и исчезновение мужских половых признаков. Грудные железы у некоторых выглядели, как грудь средней величины у девушки 18 - 19 лет. Наблюдались случаи уменьшения, а иногда и полной потери одного или обоих тестикул. Среди причин - психический стресс, плохое питание и постоянный ночной холод.

Напряжение разрядилась только после смерти Сталина. Хрущев, приехав в Белград, извинялся за давление "Джугашвили". Для холодной войны нужны были союзники, и он обещал золотые горы за возвращение Югославии в орбиту влияния Москвы. Но Тито умел учиться на ошибках. Тем более его давние друзья из Лондона предостерегали от сближения с Союзом. Учитывая еще и дружеские отношения с Черчиллем, доверять англичанам Тито не стал. Его ответом было создание внеблокового объединения. Вместе с индийским лидером Джвавахарлалом Неру и турецким лидером Гамалем Насером Тито создал Блок Неприсоединения. Страны, которые воздержались от присоединения к гонке вооружений и открытым союзам с соперниками Холодной Войны СССР и США. Впоследствии к инициативе Тито присоединилось 120 стран мира. Он отказался присоединяться к Варшавскому военному договору и таким образом лишил Москву дополнительной силы в противостоянии с Америкой.

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Внутренняя политика Тито также славилась взвешенностью. Югославия второй половины ХХ века состояла из 6 республик, которые в 1918 году объединились вокруг Белграда . Вопрос – как уживаться вместе не сходил с повестки дня. Более развитые экономически словенцы и хорваты думали, что они кормят всех остальных, боснийцы требовали особого отношения к себе по причине мусульманской традиции, сербы напоминали путинскую россию – смотрели на всех как старший брат – и это вызывало неврозы у соседей. В каждой республике были люди, которые вынашивали планы самостоятельности, а, следовательно, конца объединения южных славян в границах 1918 года. Это в конце концов произошло через 10 лет после смерти Тито. Но пока маршал был при власти, ему удавалось удовлетворить всех. В основном путем грамотной кадровой политики. Наиболее преданных югославской идеи сербов он расселял по другим регионам. За переезды в чужие земли были доплаты и выгоды – жилье и карьерный рост. В общем борьба Тито за целостность Югославии напоминала усмирение собак во время одного из домашних заседаний ЦК.

Несмотря на строгость режима, который отправлял за решетку за политические анекдоты, различие между Югославией и другими странами соц-блока и Советским Союзом в частности было колоссальным. Тито никогда не строил железный занавес. Не боялся отпускать туристов и приглашал на отдых к себе.

Путешествия занимали ключевое место в политике Иосипа Броза. А его гостеприимство очень ценили на обоих полушариях.

Гедонизм югославского лидера проявлялся во всем. Роскошный автопарк, который он собирал и мог легко подарить при случае. Уезжая в Белград настороженным, Хрущев возвращался в Москву с новеньким кабриолетом.

Из заграничных командировок он привозил рецепты блюд, которые ему больше всего понравились. Впоследствии их учились подавать во время отдыха в резиденции правителя на острова Бриони. На столе могли появиться – оленятина из Канады или утки из Камбоджи.

Мы их обслуживали в бассейне, наливали шампанское. Делали экзотические десерты, Подавали лобстеры. Кстати, Тито очень любил лобстеры, но еще больше ему нравилось удивлять и угождать аппетиту гостей,

– рассказал повар Иосифа Броз Тито Сава Вукоев.

В его резиденции отдыхали не только политики, но и гламурные знаменитости, далекие от политической жизни. Часто на Бриони гостила Софи Лорен. Тито легко договорился с легендарным актером Ричардом Бертоном о съемках в фильме о партизанах. В Югославию приехали сразу две звезды – Бертон привез свою жену Элизабет Тейлор. А роскошные приемы в его резиденции на острове Бриони дали название модному мужскому бренду.

Красивых женщин нельзя скрывать – говорил Тито. Он первым из руководителей социалистических стран вывел из тени свою жену. Кареглазая сербка с широкой улыбкой Йованка Будиславович очаровала старого бойца. Впервые они увиделись еще во время Дрварской Операции в 1944. Она заботилась о женитьбе Маршала. А со временем стала его секретаршей. Когда развалился роман Тито с оперной певицей Зинкой Кунц – улыбка и нежность секретарши окончательно успокоили его сердце. Йованка не лезла в политику и буквально помогала мужчине выглядеть на все 100.

Маршал всегда выглядел безупречно. Мы покупали ему костюмы только в Англии и в Италии. Одежду покупали через дипломатические каналы. Образцы лежали на столе, а Тито и Йованка выбирали то, что им подходило больше всего. За год мы шили ему до 18 костюмов. Также он имел несколько наборов охотничьей одежды, в которой охотился в угодьях Караджоржево,

– рассказал кравец и кладовщик Тито Джодже Стоянович.

Между ними было больше 30 лет разницы. Но это не чувствовалось. Пара везде была вместе и светилась от счастья.

Это было настоящая любовь. Мы дополняли друг друга. Например, Иосип хорошо ездил на лошади и любил охотиться. Я наоборот стрелять не умела и боялась. Когда возникали какие-то проблемы, он разговаривал со мной, мы советовались, как лучше их решить,

– сказала жена Иосифа Броз Тито Йованка Броз.

Она знала хорошие манеры и достойно держалась в компании королев и первых леди самых могущественных правителей мира. Химию между влюбленными трудно было скрыть даже перед камерами.

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Вместе они принимали гостей, вместе ездили в командировки. Однако эта любовь не имела счастливого конца. Йованка не имела детей. Время украло ее красоту. Тито начал сетовать на ее непомерные амбиции к власти и сварливость. Говорили, что у него появились новые фаворитки – молодые сестры Гарбич. Они были физиотерапевтами. Но не исключено, что помогали президенту удовлетворить все его потребности.

Взрыв произошел в конце 70-х. Йованка согласилась на встречу с группой сербских генералов, которые были недовольны Президентом и критиковали его. Скорее всего она не имела никакого злого умысла против мужа, а приняла военных, как земляков – ведь сама была сербкой. Однако окружение Тито обвинило ее в заговоре и шпионаже. За закрытыми дверями состоялся трибунал, который постановил изолировать "первую леди". В роскошном особняке под домашним арестом она пробыла почти тридцать лет. Больше она с Тито не виделась. Лишь после смерти Броза Йованку отпустили попрощаться с мужем.