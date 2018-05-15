Компания Apple порадует пользователей еще одним iPhone "для бедных"
Сегодня, 15 мая, известный китайский эксперт сообщил, что компания Apple работает над бюджетным смартфоном iPhone 8s, который можно будет приобрести всего за 12 тысяч гривен.
Об этом сообщает itechua.com.
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Аналитик Джун Чжан отметил, что в сентябре этого года компания Apple может представить публике бюджетный смартфон iPhone 8s. Новинка станет модифицированной версией выпущенного 5 лет назад iPhone 5c, который имел пластиковый корпус (что не свойственно компании) и поставлялся в дешевой упаковке, а также был доступен в 5 цветовых решениях – голубом, розовом, желтом, белом и зеленом.
Эксперт уверяет, что iPhone 8s также будет доступен в 5 цветах, причем корпус будет выполнен из пластика, а не из стекла или металла. Такое решение позволит провести четкую границу между обычными смартфонами Apple и бюджетными версиями.
iPhone 8s получит оснащение, как в iPhone 8, однако будет дешевле
Как отмечается, новинка получит такое техническое оснащение, как в iPhone 8, то есть смартфон будет иметь 6-ядерный чип Apple A11 Bionic и 2 Гбайта оперативной памяти.
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Сейчас точно не известно сколько будет стоить iPhone 8 "для бедных", однако если его позиционируют именно так, ценник вряд превысит 500 долларов. То есть на старте продаж за телефон будут просить около 12 тысяч гривен, а это вдвое меньше, чем стоимость других новых моделей iPhone.