Атаку нацелили на район в пакистанской провинции Белуджистан, где располагалась одна из самых больших штаб-квартир "Джейш аль-Адль".

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Оба штаба, как сообщает Tasnim, было уничтожено. Другие детали атаки не сообщали пока.

"Эти базы были поражены и уничтожены ракетами и беспилотниками", – говорится в сообщениях иранских государственных СМИ.

Что этому предшествовало

В ночь с 15 на 16 января корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана атаковал баллистическими ракетами "антииранские" цели вблизи города Эрбиля, столицы Иракского Курдистана, а также в Сирии.

Справка. "Джейш аль-Адль" или "Армия справедливости" – это суннитская боевая группировка. Тегеран считает "Джейш аль-Адль" террористической организацией.

"Джейш аль-Адль" взяла на себя ответственность за нападение на полицейский участок в иранской провинции Систан и Белуджистан, там погибли по меньшей мере 11 полицейских. Это один из самых бедных регионов Ирана, населенный в основном суннитами белуджи — меньшинством в основном шиитском Иране.